Bottega Veneta affitta San Fedele da Coima

L’energia sarà fornita da fonte “green” certificata e da fonti rinnovabili prodotte in sito mediante l’uso di pannelli solari e lo sfruttamento di pompe di calore geotermiche.

«Grazie a un accordo con il Comune, l’intervento prevede anche la completa riqualificazione di via Carlo Cattaneo, della porzione di via Silvio Pellico che dalla Galleria arriva fino a Piazza Duomo, e il rinnovo degli arredi urbani per Piazza San Fedele che porterà all’aumento delle sedute in questo salotto cittadino» recita una nota.

«La collaborazione con Bottega Veneta nella riqualificazione dello storico Palazzo San Fedele rappresenta un impegno comune nel contribuire a una stagione nazionale di riconversione che richiederà alla filiera industriale del settore responsabilità, competenza e visione» ha commentato Manfredi Catella, fondatore e ceo di Coima.

Con San Fedele sono oltre 40 le sedi generali riqualificate/realizzate da Coima per circa 240.000 mq, locate a primari brand nazionali e internazionali e occupati da oltre 11.000 professionsti – dal settore fashion alla consulenza, dai servizi finanziari al settore IT, a quello industriale: tra questi Michael Kors, Nike, Pandora, UniCredit, BNP Paribas, China Construction Bank ltd, HSBC Bank plc, Bank of New York Mellon, Credit Suisse, IBM, Samsung, Google, Microsoft, Philips, Accenture, Fondazione Feltrinelli.

