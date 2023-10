Bottega Veneta lancia l’Accademia per gli artigiani e scommette su 50 assunti all’anno

Ascolta la versione audio dell'articolo

La formazione rappresenta una delle più importanti direttrici di sviluppo dell’industria della moda di alta gamma made in Italy. Soprattutto se consideriamo che nel nostro Paese secondo Fondazione Altagamma presto saranno vacanti oltre 340mila posti di lavoro “tecnici”. In questo contesto Bottega Veneta ha lanciato l’Accademia Labor et Ingenium: una scuola interna che prende in prestito sia le tecniche di insegnamento sia quelle di lavorazione che vengono insegnate dalla bottega. Con due elementi chiave - mestiere e creatività - a fare da “bussola” .

L’Accademia, che si trova a Montebello Vicentino e utilizza un nuovo spazio a Povolaro Dueville, è pensata come un laboratorio permanente dedicato a dipendenti dell’azienda (per corsi di aggiornamento), nuovi assunti e studenti esterni. A questo proposito, la maison lancia contestualmente all’inaugurazione della scuola un programma di formazione completo per 50 studenti all’anno, con garanzia di inserimento in Bottega Veneta al termine del corso.

«L’Accademia Labor et Ingenium è un pilastro strategico per preservare il savoir-faire unico di Bottega Veneta - ha dichiarato Leo Rongone, CEO di Bottega Veneta -. L’artigianato e la creatività d’eccellenza sono parte integrante del nostro brand e del patrimonio della nostra regione d’origine, il Veneto. Con l’Accademia, portiamo l’etica collettiva che è al centro di Bottega Veneta a un livello sempre più elevato, basandoci sulla nostra ricca storia di condivisione di competenze e innovazione per far crescere gli artigiani del futuro».

Il 16 ottobre è partito il primo progetto formativo: un corso di orientamento al lavoro della durata di sette settimane tenuto in collaborazione con l’Università Iuav di Venezia e dedicato alla progettazione e produzione della borsa. Il corso, diretto da Ruggero Negretto, coinvolgerà otto studenti selezionati dal network dell’Università Iuav in un programma di formazione che prevede una serie di lezioni in aula, virtuali e in laboratorio.

Sempre sul fronte della formazione di artigiani del futuro, Bottega Veneta sostiene l’Istituto Bartolomeo della Montagna di Vicenza nell’ambito della seconda edizione del progetto “Adotta una scuola” di Altagamma. Un’iniziativa nata nel 2021 in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione per creare alleanze tra scuole tecniche-professionali e mondo industriale.