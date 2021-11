Bottega Veneta, il nuovo direttore creativo è Matthieu Blazy

Ascolta la versione audio dell'articolo

Dopo il divorzio a sorpresa dal designer Daniel Lee, la scorsa settimana, Bottega Veneta ha annunciato questa sera che il suo nuovo direttore creativo sarà, con effetto immediato, Matthieu Blazy. Parigino, classe 1984, non è affatto un nome nuovo per la maison del gruppo Kering: dal 2020, infatti, lavorava come design director del ready-to-wear.

A conclusione del triennio di rinnovamento di BV sotto la guida del giovane Lee, la scelta, dunque, non è caduta su un nome blasonato ma su un interno, con alle spalle la formazione in Belgio, esperienze come men’s designer da Raf Simons e di designer di ready-to-wear femminile da Maison Martin Margiela. E poi Céline e Calvin Klein, ancora al fianco di Raf Simons. .

«Matthieu Blazy è uno straordinario talento. La sua nomina rafforzerà la rilevanza moderna del nostro marchio e ne accelererà la crescita , preservando però i valori che rappresentano il fulcro di Bottega Veneta», ha detto Leo Rongone, ceo della maison. A fargli eco, nella nota diffusa dall’azienda, anche il presidente e ceo di Kering,François-Henri Pinault: « Ho fiducia nel fatto che la grande esperienza e l’ampio background culturale di Matthieu Blazy gli permetteranno di portare il suo impeto creativo nella missione di portare avanti l’eredità di Bottega Veneta».