Bottega Veneta sostiene il restauro della Basilica di San Marco a Venezia dopo gli allagamenti Il progetto, avviato insieme all'organizzazione internazionale non profit Venetian Heritage, prevede un contributo al restauro sui mosaici pavimentali e sui marmi policromi parietali della Basilica tramite la donazione del 30% del ricavato delle vendite di quattro stili di borse Bottega Veneta di Marika Gervasio

(© Blaine Harrington)

Gli allagamenti che hanno colpito nei giorni scorsi Venezia causando gravi danni al prezioso patrimonio artistico della città hanno spinto Bottega Veneta a lanciare un’iniziativa per sostenere la conservazione della Basilica di San Marco, visto anche l’importante heritage della regione per la maison fondata nel 1966 a Vicenza.

Il progetto, avviato insieme all’organizzazione internazionale non profit Venetian Heritage - un’organizzazione internazionale con sede a Venezia e New York che agisce nel quadro del programma congiunto Unesco-Comitati Privati Internazionali per la salvaguardia di Venezia sostenendo iniziative culturali tramite restauri, mostre, pubblicazioni, conferenze, studi e ricerche -, prevede un contributo all’intervento di restauro sui mosaici pavimentali e sui marmi policromi parietali della Basilica fortemente danneggiati dall'acqua tramite la donazione del 30% del ricavato delle vendite di quattro stili di borse Bottega Veneta.

L’iniziativa includerà tutti i modelli Bv Classic, Marie, Bv Angle ed Arco venduti nei negozi del brand sul territorio italiano e sul sito e-commerce ufficiale italiano dal 29 novembre al 29 dicembre.

«L’identità di Bottega Veneta è fortemente legata alla storia della regione Veneto - commenta Leo Rongone, chief executive officer di Bottega Veneta -. Venezia rappresenta la quintessenza dell’heritage di questo territorio e ci impegniamo a garantire il futuro di uno dei suoi simboli più rappresentativi».

E il direttore creativo della maison Daniel Lee aggiunge: «Siamo fieri di poter contribuire al restauro della Basilica di San Marco, una delle opere più importanti e di ispirazione della città di Venezia. Come azienda, ci dedichiamo con impegno a proteggere l’heritage della regione Veneto».