Bottega Veneta sostiene la ricerca, Gallo dona 15mila accessori al personale sanitario Nuove iniziative di aziende italiane per sostenere chi è in prima linea nel fronteggiare la pandemia - La multinazionale Bata aiuta la regione Veneto con 200mila euro, Church’s lancia una maratona benefica digitale di Giulia Crivelli

3' di lettura

Il conto alla rovescia per la fine del lockdown è iniziato, ma sappiamo che la cosiddetta fase 2 sarà un cauto avvicinamento alla situazione pre Covid-19. Anche perché non è stata ancora trovata una cura né un vaccino e del coronavirus sappiamo troppo poco. Ben vengano quindi le iniziative di solidarietà da parte della aziende della moda e del lusso, che non accennano a diminuire. Anzi.

L’impegno di Bottega Veneta

La maison Bottega Veneta (gruppo Kering) ha deciso di finanziare borse di studio biennali in Veneto, Lazio e Campania «con l’obiettivo di contribuire all’avanzamento della ricerca e supportare il corpo medico italiano anche oltre l’immediata gestione dell’emergenza sanitaria in corso». Il contributo, pari a 300mila euro, finanzierà in particolare la proroga biennale di una ricercatrice impiegata in ambito pneumologico presso il Dipartimento di Scienze cardio-toraco-vascolari e sanità pubblica dell’università di Padova e due borse di studio, rispettivamente presso il Laboratorio di Virologia dell’Istituto Nazionale per le Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani di Roma e il Laboratorio di Microbiologia e Virologia dell’Ospedale Domenico Cotugno di Napoli.

La scelta di Gallo

Donazione colorata da parte di Gallo, azienda italiana famosa per calze e accessori di alta qualità di Desenzano del Garda (Brescia). La decisione è di donare ai medici e a tutto il personale sanitario degli ospedali del suo territorio, uno dei più colpiti dall’emergenza sanitaria causata dal Covid-19, circa 15mila tra i suoi prodotti più iconici. «Un gesto di riconoscenza e solidarietà, un modo per dire grazie a chi combatte il virus in prima linea, per lo straordinario lavoro che svolge ogni giorno mettendo a rischio la propria vita per gli altri», si legge in una nota dell’azienda. Tutti i medici e gli operatori sanitari dell’azienda socio-sanitaria territoriale (Asst) del Garda – che comprende i presidi ospedalieri di Desenzano-Lonato, Gavardo-Salò e Manerbio-Leno – e dell’Asst degli Spedali Civili di Brescia – che comprende i presidi ospedalieri di Brescia, Montichiari, Gardone Val Trompia, l’Ospedale dei Bambini e il Dipartimento Salute Mentale – riceveranno le inconfondibili calze e gli accessori colorati di Gallo, tra cui borse e cinture. «Il colore è il nostro linguaggio d’espressione, per questo abbiamo deciso di utilizzarlo per dire grazie, di cuore, per quanto il personale degli ospedali sta facendo per tutti noi» dice Giuseppe Colombo, amministratore delegato di Gallo.

La solidarietà dall’estero

Ma non ci sono solo aziende italiane: Bata, tra i più grandi retailer al mondo di calzature, con oltre 125 anni di storia e una distribuzione in circa 70 Paesi, ha deciso di donare 200mila euro alla Regione Veneto grazie al supporto della Bata Shoe Fondation. Un aiuto concreto per sostenere il sistema sanitario Veneto, regione in cui risiede la storica sede italiana del brand, impegnato nell’immane sforzo di fronteggiare le conseguenze della più grande pandemia globale. Tra i nomi scesi in campo anche la maison cinese Hui, che ha annunciato di avere donato 10.000 mascherine e 200 visiere facciali protettive al Dipartimento della Protezione Civile di Milano. «Nella difficile battaglia contro il contagio da coronavirus, ogni contributo ha un valore enorme e prezioso dal punto di vista umano – ha commentato Hui Zhou Zhao, la stilista cinese della maison –. Il nostro è stato un gesto naturale nei confronti di un Paese l’Italia e in particolare la città di Milano, al quale siamo legati fin dalla nostra origine».

L’iniziativa “interattiva” di Church’s

Il 20 aprile Church’s, brand del gruppo Prada, ha lanciato una maratona digitale – che durerà fino al 31 maggio – di raccolta fondi impegnandosi a devolvere l’intero ricavato della vendita dei “kit lucidatura Church’s” a sostegno della lotta contro il Covid-19. Nel progetto sono stati coinvolti influencer e opinion leader che mostreranno nelle loro stories le proprie abilità nella lucidatura delle proprie calzature Church’s, nominando a loro volta altre tre persone che dovranno far altrettanto innescando così la catena della maratona digitale. Ogni “ambassador” suggerirà ai propri follower di creare una instagram story per lucidare le proprie calzature acquistando un “kit lucidatura” dal sito di Church’s www.church-footwear.com e ponendo l’hashtag #ChurchsChallenge. Church’s riposterà le migliori lucidature proposte, basterà taggare il profilo instagram del brand nei propri post. I “kit lucidatura” sono disponibili in due versioni: una più completa - che include un applicatore nero, un applicatore grigio, una spazzola nera, una spazzola grigia, un lucido nero, un lucido neutro, un panno e un calzascarpe - e una “da viaggio” che comprende invece un applicatore, una spazzola, un lucido nero, un lucido neutro, un panno e un calzascarpe.