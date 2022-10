Bottega Verde compie 50 anni tra ricerca e attenzione all’ambiente

Ascolta la versione audio dell'articolo

«Cinquant’anni di crescita che hanno portato una piccola erboristeria di Pienza a diventare una marca di primo piano nel panorama cosmetico italiano». Così Benedetto Lavino, presidente esecutivo di Bottega Verde commenta il compleanno dell’azienda toscana di cosmesi naturale. «Siamo un’impresa italiana che presidia tutta la filiera cosmetica: dalla coltivazione degli ingredienti usati nei prodotti, nella nostra Tenuta in Toscana, fino alla distribuzione di questi nei negozi monomarca – continua –. Nel mezzo ci sono i nostri laboratori di ricerca e sviluppo, due stabilimenti di produzione, un sito e-commerce attivo dal 1999 e capofila nel mercato cosmetico digitale in Italia».

Bottega Verde chiuderà il 2022 vicino a 130 milioni di euro di vendite al pubblico consolidando una crescita di oltre il 7%, che si aggiunge a quella del 12% del 2021. «Questo sviluppo è guidato dal rinnovamento della catena dei punti vendita sia per quanto riguarda i metri quadri sia attraverso l’implementazione del nuovo concept retail più funzionale e sostenibile – racconta Lavino –. Inoltre assistiamo a una costante crescita del digitale, accelerata negli ultimi anni: oltre il 15% del nostro fatturato complessivo deriva dall’online».

Attualmente i negozi in tutto il mondo sono oltre 400 di cui circa la metà in franchising. «Sono un punto di contatto fondamentale per noi e si inseriscono in una strategia omnicanale che vede lo sviluppo integrato dei canali retail e digital e un modello di business guidato dal dialogo diretto con i consumatori: oltre il 50% delle visite in negozio è guidato da operazioni di Crm e deriva da esperienze multicanale».

Lo sviluppo globale della marca, già presente in 22 Paesi, è uno degli obiettivi dell’azienda per il prossimo futuro, con due driver: innovazione e sostenibilità. «Queste due direttrici ci guidano verso cosmetici che, accanto a efficacia e piacevolezza, siano anche più ecosostenibili sia nella formulazione sia nei packaging – spiega Lavino –. Cito come esempio le nostre nuove creme refill, sintesi di questo concetto: i principi attivi che coltiviamo a Tenuta Bottega Verde trovano massima efficacia attraverso tecniche innovative come l’iperfermentazione e parallelamente i prodotti rispondono alla direzione green sposando l’upcycling, ovvero il riutilizzo e la valorizzazione di materiali di scarto, e il packaging responsabile. La crema con la ricarica rappresenta una nuova abitudine di consumo nel rispetto dell’ambiente. Sostenibilità è anche la parola chiave di progetti a medio-lungo termine che coinvolgono tutti i processi aziendali e mirano a dimezzare l’uso di plastica e di emissioni. Stiamo compiendo progressivi avanzamenti sul piano sostenibilità 2020-2030 che intende portare il nostro carbon footprint a zero».

Sempre più centrale nella strategia del brand è Tenuta Bottega Verde, in val d’Orcia: al suo interno un laboratorio e un giardino botanico danno vita al lavoro di ricerca con la collaborazione dell’Università di Siena. Le ricercatrici sono impegnate su più fronti tra loro interconnessi: quello della botanica per studiare la flora autoctona e valorizzare la sua biodiversità e quello fitocosmetico che mira a scoprire nuovi i fitocomplessi utili nel campo dermocosmetico. Sempre a Tenuta Bottega Verde è nato il primo negozio-laboratorio, luogo di conoscenza ed esperienza immersiva della marca.