Botto Poala: «Uniti per tutelare la filiera, dall’energia ai talenti»

Tra gli asset del sistema moda italiano c’è sicuramente l’attenzione alla sostenibilità. Pensa che in qualche modo la pandemia e i suoi effetti abbiano dato la spinta decisiva alle imprese?

Sicuramente la pandemia ci ha mostrato quanto sia meglio arrivare preparati per non subire gli eventi. Un esempio: oggi tutti vogliono installare impianti fotovoltaici per autoprodurre energia, ma i tempi e i costi sono ovviamente dilatati rispetto al passato. Credo che in futuro non ci sarà azienda competitiva che non sia sostenibile, ma c’è un limite legislativo: nessuno ha mai dato una definizione di azienda sostenibile. Questa è una delle battaglie che si terranno a Bruxelles e che dobbiamo affrontare uniti perché la definizione di sostenibilità sia la più simile possibile a quella che le aziende della filiera made in Italy portano avanti da anni.

Tra le sfide da lei citate c’è quella della digitalizzazione. Anche in questo caso si tratta di una rivoluzione culturale...

Il futuro è delle aziende che hanno una cultura dei dati. E il nostro compito, come federazione, è quello di far arrivare questo messaggio non tanto ai grandi gruppi, ma alle 15mila piccole e medie imprese socie. La mia idea è incontrarsi una volta al mese con le associazioni che presidiano i territori, e una volta alla settimana con i direttori, per far arrivare questo messaggio alla base.

Tra le incognite all’orizzonte c’è quella della forza lavoro specializzata, viste le decine di migliaia di pensionamenti previsti a breve. Il Governo si è mosso con la riforma degli Its, voi cosa farete?