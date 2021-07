Boujnah: «Borsa Italiana centrale per Euronext, Mts in campo per gestire i nuovi bond Ue»

6' di lettura

Euronext, la holding delle Borse di Parigi, Amsterdam, Bruxelles, Lisbona, Dublino e Oslo, ha messo sul piatto 4,4 miliardi per conquistare Borsa italiana. In questa intervista il ceo Stéphane Boujnah spiega perchè Piazza Affari è fondamentale per il gruppo che, con questa operazione, è diventato il primo polo azionario in Europa.

A che punto è il processo di integrazione con Borsa italiana?

Stiamo lavorando al processo di integrazione da un paio di mesi, in stretto contatto con la Borsa, la...