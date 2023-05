Bourgeois record per il contemporaneo da Sotheby’s

Ascolta la versione audio dell'articolo

5' di lettura

La lunga settimana di aste a New York si è conclusa in tono positivo da Sotheby's la sera del 18 maggio con un doppio catalogo di arte degli ultimi 50 anni. La combinazione di garanzie diffuse su quasi metà dei lotti e il ritiro di opere prima dell'asta, quando evidentemente non vi erano prospettive di vendita sopra le riserve stellari contrattate con i venditori, ha dimostrato come questi strumenti possano influenzare il risultato finale, una differenza marcata rispetto all'asta ‘verace' da Christie's la sera precedente, dove il mercato è stato libero di determinare i prezzi di equilibrio non sostenuti artificialmente.

Il ricavo comprensivo di 204,7 milioni di dollari si colloca al centro della stima di 169-229,4 milioni una volta aggiunte le commissioni, di cui 167,5 milioni di $ per il catalogo di arte contemporanea e 37,2 milioni di $ per ‘The Now' del XXI secolo, con il 92% dei lotti venduti.

Lot 116, Jean-Michel Basquiat , Now's The Time, 1985, Sold for 28.634.000 $

Il super contemporaneo: The Now

Il primo catalogo proposto di arte del XXI secolo ha visto 19 lotti venduti sui 23 proposti, dopo il ritiro di due lotti, fra cui una classica figura di Yoshimoto Nara stimata 12-18 milioni di $, per un ricavo totale di 37,2 milioni di dollari, in deciso calo rispetto alle aste dello stesso tipo del recente passato. Ben otto lotti erano garantiti da parti terze, oltre un terzo del totale per numero.

Loading...

Lot 112 , Gerhard Richter, 4096 Farben, 1974, Sold for 21.839.000 $

Tre i record milionari per l'arte identitaria: Simone Leigh ha superato il prezzo raggiunto da pochi giorni da Christie's con un'altra scultura della serie celebrata alla Biennale: ‘Las Meninas II' del 2019 in terracotta e materiali misti ha sfiorato i 3,1 milioni di $ a metà della stima di 2,5-3 milioni di $, rendendo evidente ancora una volta come la Biennale e le altre esibizioni in teoria non commerciali siano oramai piegate ai desideri dei principali attori del mercato, per tramite dei curatori-star.

La reinterpretazione in chiave africana delle ‘Demoiselles' cubiste di Picasso da parte di Henry Taylor con la grande tela intitolata ‘From Congo to the Capital, and back again (the Black Demoiselles)' del 2007 ha raggiunto quasi i 2,5 milioni di $, ben oltre la stima garantita di 1-1,5 milioni di $, il 65enne artista afroamericano è rappresentato dal 2020 da Hauser & Wirth. È la stessa galleria della pittrice 58enne Nicole Eisenman (dal 2019) che ha raggiunto con la grande tela erotica ‘Night Studio' del 2009 i 2,4 milioni di $, superando la garanzia di parte terza e raddoppiando la stima alta.

Lot 110, Wayne Thiebaud, Candy Counter, 1969, Sold for 14.697.000 $

Altri prezzi importanti sono stati realizzati per due artisti afroamericani: di Kerry James Marshall (rappresentato dall'altra mega-galleria Zwirner) il ritratto «Untitled (Mask Boy)» del 2014 ha raggiunto 5,7 milioni con le commissioni, da una stima garantita di 4-6 milioni di $, e del 62enne Mark Bradford (rappresentato da Hauser & Wirth e celebrato alla precedente Biennale di Venezia) il dipinto astratto del 2018 ‘I don't care if he's Captain America' ha superato la stima bassa, solo grazie le commissioni, a 3,3 milioni di $, in una mossa protettiva di acquisto da parte della stessa galleria.