Bovisa, competence center pronto ad ospitare le aziende Bando oltre le previsioni: 71 le domande. A novembre partiranno 20 progetti di Luca Orlando

Spazi pronti. E prime macchine già installate. I ritardi imposti dall’emergenza Covid hanno costretto ad una revisione parziale delle tempistiche spostando in avanti l’inaugurazione del competence center del Politecnico di Milano, che ora però si appresta a partire anche in modalità “fisica”.

«In effetti - spiega il presidente della struttura Marco Taisch - per quanto riguarda la formazione le attività sono già state avviate. La fase due però si avvicina: il 24 agosto i cantieri della sede sono infatti stati terminati e questo ci consente di iniziare a strutturare le isole di produzione». L’avvio definitivo è previsto a novembre, quando le aziende di ogni dimensione avranno la possibilità di accedere ai sei percorsi tecnologici individuati all’interno del Competence center: cybersecurity e big data, monitoraggio energetico, gestione della qualità, virtual design, processo 4.0, robotica collaborativa.

«L’obiettivo è quello di ricostruire i mattoni di base di industria 4.0 - spiega Taisch - presentando in modo semplice e comprensibile i diversi moduli. Ci sarà anche uno spazio ad hoc per la realtà aumentata, un ambito immersivo in cui si potrà interagire in modo virtuale con l’ambiente di fabbrica. Solo questo investimento vale da solo più di mezzo milione di euro».

Parte di un progetto complessivo che accanto ai 10,4 milioni di finanziamento Mise vede un conferimento di altri 22,1 milioni da parte delle 42 aziende coinvolte, risorse che si suddividono in cassa diretta, attrezzature hardware, software, ore-uomo a disposizione.

«La risposta delle imprese finora è stata davvero molto buona, come è stato possibile verificare anche nel primo bando concluso: abbiamo selezionato 20 progetti tra 71 domande pervenute, promosse in particolare da Pmi e da più regioni. Come Trentino-Alto Adige, Toscana, Emilia-Romagna, Abruzzo. E questa richiesta oltre la Lombardia ci conforta sulla comprensione della valenza nazionale della nostra struttura».