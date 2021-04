Box auto, metà di chi acquista lo fa per metterli a reddito

I punti chiave L’effetto pandemia c’è stato

Rendimenti e prezzi

Resta un buon affare, con rendimenti simili alla locazione residenziale e minori problemi di gestione. Box e garage restano nel mirino dei risparmiatori, anche se la differenza la fanno spesso le zone e la scarsa presenza di aree parcheggio. Insomma, anche nella stessa città ci sono zone in cui investire conviene di più. A scattare la nuova fotografia del mercato dei posti auto, sul II semestre 2020, è stata – come di consueto – Tecnocasa, in base alle informazioni raccolte tra tutte le agenzie affiliate...