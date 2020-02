Boy Scout of America in bancarotta: «Troppe cause per pedofilia» L’associazione ha chiesto l’accesso al «Chapter 11» che porterà alla costituzione di un fondo di risarcimento e garantirà il prosieguo delle attività

Ricorso al Chapter 11 per Boy Scouts of America (Reuters)

Di fronte all’incremento esponenziale di spese legali per difendersi dalle cause per presunti abusi sessuali sui ragazzi, Boy Scouts of America, la più grande associazione di boy scout degli Stati Uniti, chiede l’accesso al «Chapter 11». La domanda di concordato preventivo per bancarotta prevista dalla legge fallimentare americana è stata depositata nella mattinata di martedì.

Un fondo di risarcimento delle vittime

Un portavoce dei Boy Scouts of America precisa che la mossa ha «due obiettivi chiave: risarcire equamente le vittime che sono state danneggiate durante il loro periodo di scoutismo» e consentire all’associazione di «continuare a svolgere la propria missione per gli anni a venire». Bsa intende utilizzare la procedura di Chapter 11 per creare un Victims Compensation Trust che fornisca un equo risarcimento alle vittime.

A quanto si apprende, soltanto l’organizzazione nazionale dell’associazione ha intrapreso questa strada, mentre i consigli locali risultano finanziariamente indipendenti.

La continuità delle attività

«Bsa si preoccupa profondamente di tutte le vittime di abusi e si scusa sinceramente con tutti coloro che sono stati danneggiati durante il loro periodo di scoutismo. Siamo indignati per il fatto che ci siano stati momenti in cui gli individui hanno approfittato dei nostri programmi per fare del male a bambini innocenti», ha detto Roger Mosby, presidente e amministratore delegato di Boy Scouts of America alla stampa Usa. «Anche se sappiamo che nulla può annullare i tragici abusi subiti dalle vittime, crediamo che il ricorso al Capitolo 11, con la struttura del Trust proposto , fornirà un equo risarcimento a tutte le vittime, pur mantenendo l’importante missione della Bsa».

