Bozza Ue sul gas: price cap dinamico e indice alternativo alla Borsa di Amsterdam. Giù il prezzo

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

La Commissione europea prevede di proporre un meccanismo per frenare la volatilità dei prezzi sul più grande mercato del gas del blocco e prevenire picchi estremi dei prezzi nel commercio di derivati ​​per frenare la crisi energetica della regione. La piattaforma comune dovrebbe «coordinare il riempimento» degli stock e prevede «una partecipazione obbligatoria degli Stati membri all’aggregazione della domanda per almeno il 15% del volume di riempimento dello stoccaggio», oltre a «esplorare un quadro Ue temporaneo per limitare il prezzo del gas nella produzione di elettricità a un livello che aiuti a ridurre i prezzi dell’elettricità senza modificare l’ordine di merito e senza comportare un aumento generale del consumo di gas».

Il meccanismo temporaneo ideato dalla Commissione imporrebbe un limite di prezzo dinamico per le transazioni sulla Dutch Title Transfer Facility (Ttf), il cui indice principale è il benchmark per tutto il gas scambiato nel continente. Il gas è in netto calo alla Borsa di Amsterdam quest’oggi: viene scambiato intorno ai 133 euro (-6,2%).

La presidente della Commissione Ursula von der Leyen ha dichiarato all’inizio di questo mese che l’indice Ttf non riflette più la realtà energetica del blocco dopo che la Russia ha tagliato le forniture all’Europa e la quota di gas da Mosca è scesa dal 40% a circa il 7%.

Loading...

«Ciò aiuterà a evitare l’estrema volatilità e gli aumenti dei prezzi, nonché speculazioni che potrebbero portare a difficoltà nella fornitura di gas naturale ad alcuni Stati membri», ha affermato la commissione in una bozza di documento vista da Bloomberg News.



Il braccio esecutivo dell’Ue solitamente non commenta i documenti che non sono stati pubblicati e la bozza potrebbe ancora cambiare prima dell’adozione, prevista per martedì. Nella fase successiva, il pacchetto sarà discusso dai leader dell’UE al vertice del 20-21 ottobre a Bruxelles.

Massimale giornaliero

Secondo la bozza, il pacchetto di misure includerebbe anche un meccanismo temporaneo di massimale giornaliero dei prezzi per evitare un’estrema volatilità nei mercati dei derivati ​​energetici. L’obiettivo è «assicurare un meccanismo di formazione dei prezzi più solido», proteggendo le compagnie energetiche della regione da grandi picchi e aiutandole a garantire l’approvvigionamento a medio termine.