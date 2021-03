Dl Sostegni: aiuti a imprese e autonomi con perdite del 33%

1,5 miliardi per esonero contributi autonomi

Nella bozza è previsto un miliardo e mezzo di euro per sovvenzionare l'esonero dei contributi previdenziali dovuti da lavoratori autonomi e professionisti che «abbiano percepito nel periodo d'imposta 2019 un reddito complessivo non superiore a 50.000 euro e abbiano subito un calo del fatturato, o dei corrispettivi nell'anno 2020 non inferiore al 33%, rispetto a quelli dell'anno 2019». Beneficiari della misura saranno gli iscritti alla gestione separata dell'Inps, gli associati agli Enti di previdenza privati e privatizzati e gli iscritti alle gestioni speciali dell'Ago (Assicurazione generale obbligatoria).

No a incompatibilità infermieri vaccinatori

Sul piano delle misure contro l’epidemia coronavirus, la bozza del decreto legge prevede che per accelerare la campagna vaccinale in Italia e «assicurare un servizio rapido e capillare», non si applicano agli infermieri del Servizio sanitario nazionale, coinvolti «al di fuori dell'orario di servizio», le incompatibilità previste dalle norme sull'esclusività del rapporto di lavoro. La bozza precisa che la deroga si applica «esclusivamente per lo svolgimento dell'attività vaccinale».

Via libera a vaccini anche nelle farmacie

Allo scopo di rafforzare la platea dei vaccinatori, la bozza del decreto apre alla possibilità di vaccinarsi anche in farmacia. La somministrazione, sperimentale per il 2021, avverrà con farmacisti appositamente formati. Il decreto destina complessivamente a vaccini e cure anti-Covid oltre 4,5 miliardi: 2,1 miliardi per l'acquisto di dosi, 700 milioni per i farmaci, 1,4 miliardi per i compiti del Commissario (stoccaggio, logistica, campagne di informazione), 345 milioni per il coinvolgere più medici possibile, 50 milioni come remunerazione aggiuntiva delle farmacie. Altre voci, come le agevolazioni per la riconversione industriale alla produzione di vaccini, non sono ancora quotate.

Enti locali, 1,26 miliardi in più

Il dl Sostegni porta risorse agli enti locali: la nuova bozza prevede infatti un incremento di un miliardo di euro il fondo 2021 per gli enti locali (che arriva a 1,5 miliardi, 1,35 per i Comuni e 150 per Città metropolitane e Province) e di 260 milioni per quello di Regioni e Province autonome. In una bozza del primo marzo l'incremento era di 1,6 miliardi. Sono confermati 800 milioni di euro per il Trasporto pubblico locale e 250 milioni per il 2021 per il ristoro parziale dei Comuni per le minori entrate per la mancata riscossione dell'imposta di soggiorno o del contributo di sbarco.