Bozza Dl sostegno: 2 miliardi ai vaccini, prorogato al 30 giugno il blocco dei licenziamenti

Stop licenziamenti fino al 30 giugno

Il testo prevede anche la proroga dello stop ai licenziamenti al 30 giugnoe uno stanziamento di 600 milioni in aggiunta agli investimenti a fondo perduto per la filiera-neve da ripartire in Conferenza Stato-Regioni. I fondi saranno erogati attraverso la nuova piattaforma Sogei e il Governo si impegnerebbe ad erogare tutti gli indennizzi entro il 30 aprile.

Due miliardi per i vaccini

Tra le misure inserire nel testo un ulteriore finanziamento di due miliardi per il trasporto e la somministrazione dei vaccini contro il Covid-19 nonché per lo sviluppo di vaccini e antivirali.

Ristori

Previsti anche investimenti a fondo perduto per 2,7 milioni di professionisti e imprese con fatturato fino a 5 milioni che dovranno dimostrare la perdita del 33% della media mensile del fatturato annuo 2019 con la media mensile del fatturato 2020. Le fasce di indennizzo sono del 30% per imprese e professionisti con un fatturato di 100mila euro annuo, 25% da 101 a 400mila euro l’anno, 20% da 401mila a 1 milione, 15% da 1 a 5 milioni. Per le start up l'indennizzo è ancora da valutare.

Giorgetti ha spiegato che «allo scopo di quantificare gli indennizzi si farà riferimento ad un arco temporale più ampio della semplice mensilità» e «le misure a sostegno saranno calcolate in percentuale correlate rispetto al calo del fatturato». Il ministro ha sottolineato che «il provvedimento è ispirato ad una radicale semplificazione delle attuali procedure, superando lo schema normativo improntato sulla base del codice ateco e favorendo l’automatismo dell’erogazione in tutti i casi in cui ciò risulta possibile, ed eventualmente prevedendo anche in modo opzionale la possibilità di compensazione in sede di dichiarazioni».

Alla filiera neve 600 milioni

