Bozza Dpcm, cosa si può fare e cosa no in zona gialla, arancione e rossa Spostamenti, scuola, bar, attività commerciali, sport: cosa cambia con il primo Dpcm del governo Draghi

Palestre e piscine ancora chiuse, qualche spiraglio per i cinema e teatri e regole per la scuole che includono una formula ibrida fra il 50% di lezioni in presenza e il 50% di didattica a distanza. Sono alcune delle misure che emergono dalla bozza del Dpcm che sarà in vigore dal 6 marzo al 6 aprile, includendo le festività pasquali. Ecco cosa si potrà fare e cosa no a seconda dell’ambito e della classificazione della propria regione fra zona gialla, arancione e rossa.

Spostamenti, visite, trasporti

Il Dpcm conferma il divieto di spostamenti su tutto il territorio nazionale, con le eccezioni già previste finora: «comprovate esigenze lavorative» o «situazioni

di necessità ovvero per motivi di salute», mentre resta sempre consentito il rientro presso

domicilio o abitazione. I trasporti pubblici possono essere riempiti fino a un massimo del 50%. All’interno delle regioni le regole cambiano a seconda della fascia della regione.

● Zona gialla. Resta il coprifuoco dalle 22 alle 5, margine entro il quale sono possibili solo e gli «spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute». Nel resto della giornata è comunque «fortemente raccomandato» di non spostarsi con mezzi pubblici o privati, fatta eccezione per «esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi». La visita ad abitazioni private è consentita una volta al giorno e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelli che già vivono nella casa, oltre ai minori di 14 anni e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi.

● Zona arancione. Non si può entrare o uscire dalle zone arancioni, sempre eccettuando motivi di lavoro, necessità e ritorno a domicilio/residenza, ma sono consentiti gl «spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita». È vietato spostarsi fuori dal proprio comune, salvo che per «esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune». Le regole del coprifuoco e delle visite ai privati sono identiche a quelle della zona gialla, ma sono consentiti gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a 5mila abitanti e per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia.