Bozza Recovery Plan da 196 miliardi: dal Green al digitale, come sarà distribuita la torta Per la partita della struttura di governance, su cui si registra il dissenso di Italia Viva e che pertanto dovrebbe essere oggetto di un confronto più approfondito, si ipotizza un nuovo Consiglio dei ministri mercoledì sera, 9 dicembre

Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte (foto Ansa)

Per la partita della struttura di governance, su cui si registra il dissenso di Italia Viva e che pertanto dovrebbe essere oggetto di un confronto più approfondito, si ipotizza un nuovo Consiglio dei ministri mercoledì sera, 9 dicembre

2' di lettura

Ammontano a 196 miliardi le risorse che, secondo la bozza del Recovery plan giunta sul tavolo del Consiglio dei ministri (testo sul quale non c’è ancora il via libera del governo) l’’esecutivo metterà per le sei macro-aree del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Alla digitalizzazione e innovazione saranno destinati 48,7 miliardi, all'area “rivoluzione verde e transizione ecologica” andranno 74,3 miliardi, al settore Infrastrutture per una mobilità sostenibile 27,7 miliardi. Il capitolo “istruzione e ricerca” può contare su 19,2 miliardi, quello sulla Parità di genere su 17,1 miliardi, secondo la bozza. L'area sanità, infine, conterà su 9 miliardi.

Loading...

Verso nuovo Cdm sulla governance

A quanto si apprende, oggi, 7 dicembre, dovrebbe arrivare il via libera alla bozza dello schema di aggiornamento del piano, ovvero la strutturazione in missioni, componenti e progetti mentre per la partita della struttura di governance, su cui si registra il dissenso di Italia Viva e che pertanto dovrebbe essere oggetto di un confronto più approfondito, si ipotizza un nuovo Consiglio dei ministri mercoledì sera, 9 dicembre (lo stesso giorno del voto in parlamento sulla riforma del Mes, il Meccanismo europeo di stabilità).

Bozza Recovery Plan: Comitato esecutivo composto da Conte, Gualtieri e Patuanelli

Sull'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza «vigilerà con compiti di indirizzo, coordinamento e controllo un Comitato esecutivo, composto da Presidente del Consiglio, Ministro dell'Economia e delle Finanze e Ministro dello Sviluppo Economico». Lo si legge nell'ultima bozza del Recovery Plan, in questi minuti all'attenzione del Consiglio dei ministri. «Viene inoltre individuato il Ministro degli Affari europei - di intesa con il Ministro degli affari Esteri e delle Cooperazione internazionale per quanto di competenza di quest'ultimo - quale referente unico con la Commissione Europea per tutte le attività legate all'attuazione del Piano. Il Comitato può delegare a uno dei propri componenti, senza formalità, lo svolgimento di specifiche attività».