Bp promette zero emissioni nette nel 2050 (ma non dice come)

La compagnia britannica ha preso anche l’impegno di ridurre del 50% la «carbon intensity» (emissioni di anidride carbonica per unità di energia) dei prodotti che si limita a rivendere, ad esempio aumentando la distribuzione di biocarburanti o magari idrogeno: un’assunzione di responsabilità verso le cosidette emissioni «Scope 3», di cui ben poche società per ora si sono fatte carico.

Tra le petrolifere anche Royal Dutch Shell, Total ed Equinor le hanno prese in considerazione nelle proprie strategie verdi, ma Bp è complessivamente più ambiziosa nei suoi obiettivi. Solo la spagnola Repsol punta, come la società britannica, ad azzerare le emissioni nette entro il 2050 (un’impresa che stima le costerà oltre 5 miliardi di dollari). Ma Repsol è più piccola e meno ramificata di Bp, dunque ha emissioni più limitate, che in gran parte prevede di poter compensare piantando alberi e sviluppando progetti per la cattura e il sequestro di CO2.

Bp non ha ancora detto nulla su come intende raggiungere i suoi obiettivi: darà qualche dettaglio in più a settembre, quando presenterà il nuovo piano industriale. Ma Looney ha già dichiarato di voler investire sempre di più in tecnologie più pulite.

Addirittura ha affermato che la produzione di petrolio e gas di Bp «col tempo declinerà gradualmente », per effetto della redistribuzione degli investimenti, anche se «molto probabilmente» le attività di estrazione e raffinazione non saranno cessate nel 2050.

Benché caute, sono affermazioni che finora nessuna compagnia petrolifera aveva mai fatto. Almeno, non in questi termini.