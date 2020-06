Bp, svalutazioni per 17,5 miliardi: «Il Covid accelera la transizione» La compagnia britannica ridimensiona le previsioni sull’Oil & Gas , concludendo che alcuni progetti di estrazione non saranno realizzati di Sissi Bellomo

Il coronavirus potrebbe aver dato un colpo definitivo ai consumi di petrolio e gas secondo Bp, che ha annunciato svalutazioni fino a 17,5 miliardi di dollari legate ai suoi nuovi scenari di previsione.

Il ceo Bernard Looney, al timone da 4 mesi, ha accelerato la svolta verde della compagnia britannica, ridisegnando l’organizzazione delle sue attività in vista della transizione energetica. La pandemia – che ha fatto crollare i consumi e i prezzi degli idrocarburi – l’ha spinto ad adottare decisioni drastiche.

È di pochi giorni fa la comunicazione che Bp taglierà 10mila posti di lavoro, il 14% del totale dei dipendenti. Oggi il maxi writedown, giustificato con la revisione al ribasso delle previsioni di lungo termine sul settore dell’Oil & Gas.

La compagnia ha ridotto di quasi un terzo le aspettative sulle quotazioni del petrolio e del gas nel periodo 2021-2050, in modo da «riflettere l’impatto e la probabilità di maggiori sforzi» per centrare gli obiettivi sul clima degli Accordi di Parigi. Per il Brent ora Bp prevede una media intorno a 55 dollari al barile nei prossimi trent’anni, per il gas l’attesa è di 2,90 dollari per milione di British thermal units all’Henry Hub, il principale punto di scambio negli Usa.

Anche per i diritti di emissione di CO2 negoziati in Europa l’outlook è cambiato: secondo la compagnia britannica il valore si spingerà a 100 dollari per tonnellata entro il 2030, invece dei 40 dollari attesi in precedenza.