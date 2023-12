Bper, accordo per mille uscite volontarie e 500 nuove assunzioni

Ascolta la versione audio dell'articolo

Uscite volontarie di 1.000 dipendenti accompagnate da 500 nuove assunzioni e dalla stabilizzazione di 200 lavoratrici e lavoratori interinali, razionalizzazione della rete e avvio del nuovo modello organizzativo BCustomer. E’ quanto prevedono tre accordi raggiunti nella notte tra Fabi e le altre organizzazioni sindacali del gruppo Bper. L’intesa stabilisce l’uscita per adesione volontaria di nuove 1.000 lavoratrici/lavoratori, 500 nuove assunzioni e la stabilizzazione di 200 lavoratori interinali. Sono state confermate tutte le garanzie per chi entrerà nel Fondo esuberi o andrà direttamente in pensione, così come sono stati confermati gli incentivi previsti negli analoghi accordi sottoscritti nel 2021 e nel 2023.

«La trattativa, che per complessità e argomenti affrontati ha avuto pochi precedenti, ha consentito di conseguire obiettivi strategici per la gestione delle ricadute sulle colleghe e sui colleghi derivanti dalle riorganizzazioni in corso o di prossima messa a terra», commenta la coordinatrice Fabi nel gruppo Bper, Antonella Sboro, che esprime «soddisfazione per la conclusione di un percorso negoziale intenso e complesso, in cui la delegazione Fabi è stata come sempre coesa e ferma negli obiettivi».