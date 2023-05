Bper Banca aderisce a «Donne al Quadrato» di Global Thinking Foundation

Ascolta la versione audio dell'articolo

Bper Banca rinnova anche per il 2023 l'adesione al progetto “Donne al Quadrato”, creato da Global Thinking Foundation, fondazione no-profit nata nel 2016 per diffondere l'educazione finanziaria e digitale con l'obiettivo di contrastare la violenza economica e promuovere progetti di inclusione sociale per le donne e le fasce più deboli della società.

L’occasione di formazione

“Donne al Quadrato” è un percorso formativo rivolto alle donne con lo scopo di sviluppare competenze economiche, assicurative e previdenziali per poter guidare le scelte economiche e finanziarie in modo consapevole, indipendente e sostenibile. In programma per il 2023 due edizioni composte da 4 lezioni ciascuna, che si focalizzeranno sui temi della Pianificazione Finanziaria e Previdenziale: il primo ciclo di incontri si svolgerà dal 4 al 25 maggio, mentre il secondo dal 5 al 26 ottobre. L’iscrizione ai corsi avviene online (https://www.donnealquadrato.it/calendario/) o inviando una mail a: donnealquadrato@gltfoundation.com. La partecipazione ai corsi è gratuita.

La formazione

Durante le lezioni saranno esaminati i concetti dell'abuso economico e finanziario, della finanza sostenibile e dei fondi comuni di investimento, nonché della previdenza e dei prodotti assicurativi. Acquisire questo tipo di conoscenze può aiutare a evitare il sovraindebitamento personale e familiare favorendo una maggiore sicurezza e autonomia finanziaria, oltre a contribuire alla riduzione del gender gap promuovendo l'indipendenza economica.

«Questa scelta - spiega la presidente di Bper Banca, Flavia Mazzarella - si inquadra in un percorso avviato da tempo, con cui il gruppo Bper ha integrato i criteri di inclusione all'interno delle proprie attività per promuovere, anche attraverso la diffusione di una cultura finanziaria, l'uguaglianza di genere e l'empowerment di donne e ragazze. Avere competenze economiche e finanziarie è fondamentale per la crescita delle persone e della società. L'obiettivo è quello di aiutare le donne a fare scelte consapevoli di spesa, investimento e risparmio, consentendo loro di raggiungere con più facilità l'indipendenza».

La presidente e fondatrice di Global Thinking Foundation, Claudia Segre, ricorda che «una piena partecipazione sociale alla vita economica del Paese passa dall'autodeterminazione economica ed anche dalla comprensione di quei temi legati ai più recenti sviluppi del settore finanziario, che ci portano a conoscere la finanza sostenibile senza tralasciare lo sviluppo digitale e le tutele sul sovraindebitamento. Un'educazione finanziaria per le donne e con le donne, che diventa un supporto fatto di consapevolezza e che ci lega al mondo del lavoro come a quello dell'imprenditoria, per una crescita economica dove le donne fanno la differenza».