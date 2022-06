Bper, piano industriale con cedole per 1 miliardo. Utile 2025 a 800 milioni. Titolo a picco

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Il piano industriale di Bper 2022-2025 prevede di realizzare un utile netto di 800 milioni a fine piano, con un ritorno sul capitale tangibile (rote) superiore al 10% e un payout ratio (percentuale di utile destinata a cedola) del 50% nel 2025. Prevista nel corso del quadriennio la distribuzione di dividendi per almeno un miliardo di euro e il mantenimento di «un’elevata solidità patrimoniale», attraverso un indice Cet1 fully phased superiore al 13 per cento. Il percorso di riduzione degli npl verrà accelerato con un mix di azioni industriali e cessioni, con l’obiettivo di arrivare a fine piano con crediti deteriorati lordi al 3,6%.

Entro il 2024 in chiusura 600 filiali

Sul fronte del personale il piano industriale di Bper prevede l’uscita di 3.300 risorse a fronte di 1.450 assunzioni e un ridimensionamento della rete di filiali, con la chiusura entro il 2024 di 600 sportelli (di cui 140 già realizzate), pari al 29% del totale delle filiali alla fine dello scorso anno. Il numero totale delle filiali si attesterà così a circa 1.500. Rispondendo alle domande degli analisti in conference call l’a.d. Piero Montani ha poi spiegato che per quanto riguarda la rete Carige le chiusure saranno 40, di cui 17 nelle aree di storico radicamento (Liguria e nord della Toscana). In molti casi, inoltre, «si tratta di accorpamenti e non di chiusure».

Loading...

«Il Piano Industriale 2022-2025 approvato dal cda, delinea una nuova fase di sviluppo del gruppo Bper Banca con obiettivi ambiziosi ma che sappiamo essere alla nostra portata», commenta Montani, «facendo leva sui ragguardevoli risultati raggiunti oggi in termini di miglioramento del posizionamento competitivo, redditività e qualità del credito».

Cessione di 2,5 miliardi di crediti deteriorati

Con la cessione della piattaforma di recupero dei crediti Bper deconsoliderà anche 2,5 miliardi di euro di esposizioni deteriorate, cederà circa 120 risorse e ridurrà di circa mezzo miliardo di euro gli asset ponderati per il rischio. Il direttore finanziario Roberto Ferrari, nel corso della presentazione del piano ha detto che la banca ha già ricevuto “4-5 manifestazioni di interesse” e che dunque “sul mercato c’è grande interesse” per l’asset. Grazie alla cessione dei crediti deteriorati il totale lordo scenderà nel 2022 sotto il 3% del totale del portafoglio crediti di Bper, dal 4,9% di fine 2021.

Titolo a picco in Borsa

Seduta molto difficile in Borsa per Bper dopo la presentazione del piano: il titolo, che soffre dall’inizio della giornata, dopo due sospensioni in asta di volatilità perde il 9% a 1,77 euro. La seduta (Ftse Mib -2,6%) è comunque difficilissima per l’intero settore del credito italiano, appesantito dalla tensione sui titoli di Stato, con anche Banco Bpm e Unicredit passate in Piazza Affari per una breve sospensione e con cali attorno ai cinque punti percentuali.