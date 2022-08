Bper, si sblocca dossier Carige. Gli analisti ora sono ottimisti

1' di lettura

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Seduta positiva per le banche a Piazza Affari, con Bper Banca Pop Er che registra una delle performance migliori del settore e del listino. Il mercato ha accolto positivamente la revoca della sospensione delle delibere assembleari di Carige del 15 giugno da parte del Tribunale di Genova, tra cui la nomina del nuovo cda espressione dell`azionista di maggioranza Bper e la rinuncia transattiva all’azione di responsabilità nei confronti di precedenti amministratori. Il cda, a questo punto, può essere pienamente operativo, la sospensione dell'attività aveva portato al rinvio dell'approvazione dei risultati semestrali.

«Giudichiamo la notizia positivamente - commentano gli analisti di Equita - in quanto viene meno un potenziale elemento di ostacolo al processo di integrazione di Carige in Bper». A fine luglio, Malalcalza Investimenti aveva ottenuto la sospensione delle due delibere assunte dall’assemblea ordinaria dei soci del 15 giugno scorso. In una nota, Bper ha accolto «con soddisfazione» la decisione, che «consente la ripresa delle attività del consiglio di amministrazione di Carige, anche in vista dei prossimi impegni strategici».

Sul titolo Bper Banca poi c'è anche l'effetto positivo del report di Jefferies che ha alzato il prezzo obiettivo da 3 a 3,40 euro confermando il giudizio buy. Gli analisti hanno alzato anche il target price di Unicredit da 16 a 17 euro, sempre consigliando l'acquisto.