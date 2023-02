Bper spicca tra prospettive tassi e promozione da Kbw

Ascolta la versione audio dell'articolo

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - La prospettiva di un rialzo dei tassi da parte delle banche centrali americana ed europea continua a sostenere il corso dei titoli bancari. Così, nonostante la debolezza di Piazza Affari, i titoli del settore creditizio sono ben impostati. Nel dettaglio Banca Pop Er e Banco Bpm sono tra le migliori, più timide Intesa Sanpaolo e Unicredit.

«I titoli delle banche beneficeranno delle politiche restrittive delle banche centrali, visto che è prevedibile che i margini di interesse continueranno a migliorare, come già successo nel 2022», ha spiegato un operatore. Anche KBW ha espresso raccomandazioni positive sulle banche italiane, sottolineando che alla fine i conti del quarto tyrimestre pubblicati di recente dai principali istituti hanno messo in evidenza che le stime sui margini di interesse alla fine erano troppo conservative. In più, sempre secondo KBW, «lo scenario di una recessione sembra poco probabile dagli ultimi dati macro». La casa d'affari ha ritoccato al rialzo a 'Outperform' il giudizio su Intesa Sanpaolo, Bper e Banco Bpm, in modo da riflettere la prospettiva di un miglioramento dei conti. «La nostra preferita rimane Unicredit», hanno inoltre aggiunto, ricordando che «era da tanto tempo che non promuovevamo così tante banche italiane». Kbw ha però tagliato a 'Underperform' la raccomandazione su Mediobanca, che infatti cede l'1,6%. Mediobanca, rispetto agli altri istituti, beneficerà meno del rialzo dei tassi.