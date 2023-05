Bper al top da 2 mesi con conti sopra attese trainati da margine interesse

1' di lettura

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Banca Popolare dell'Emilia Romagna è tra i migliori di giornata sul FTSE MIBgrazie ai conti del primo trimestre che hanno superato il consensus degli analisti. Il titolo riaggancia quota 2,8 euro portandosi vicino ai massimi del 2023 segnati a inizio marzo. I ricavi sono aumentati del 50% a 1,32 miliardi di euro grazie alla spinta del margine di interesse che è quasi raddoppiato a 726 milioni mentre le commissioni nette sono aumentate del 12% circa a 506 milioni. L'utile netto è così salito a 290,7 milioni, dai 112,7 milioni dell'anno precedente, a fronte di un consensus di poco superiore ai 200 milioni.

Per il 2023 il gruppo ha stimato di raggiungere almeno 800 milioni di euro di utile netto, anticipando così il target fissato per il 2025 dal piano industriale, e ha rilasciato una previsione del margine di interesse in area 2,5 miliardi di euro a fronte dei 2,2 miliardi indicati in precedenza. La guidance, soprattutto in riferimento all'evoluzione del margine di interesse, è giudicata «eccessivamente prudente» da Equita Sim e «cauta» da Intermonte. «Con questi numeri - risponde l'ad Montani agli analisti - anche noi dobbiamo rivedere un attimo» le stime, ma «io sono un po' prudente da questo punto di vista» perché «gli scenari di mercato cambiano rapidamente». Al momento, ha aggiunto il manager, «non abbiamo motivi di preoccupazione» ma allo stesso tempo «non abbiamo contezza di quello che sarà il secondo semestre».