«Bpm, sul 2023 resto ottimista Serve una moratoria sui mutui»

Ascolta la versione audio dell'articolo

5' di lettura

La situazione macro «è gestibile con l’Euribor intorno al 3%». Di certo però per le famiglie e le microimprese «serve una moratoria sui pagamenti per evitare effetti prociclici e impatti sociali pesanti». Il ceo di Banco Bpm, Giuseppe Castagna, spiega in questa intervista a Il Sole 24Ore le sfide che attendono l’economia italiana e quella che, a suo giudizio, può essere la ricetta per affrontarle. E delinea anche le prossime tappe che interesseranno la banca, a partire dal rinnovo del board.

Partiamo...