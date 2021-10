Bpm corre, in vetta al listino spinta da report Jefferies

1' di lettura

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Solidi acquisti su Banco Bpm a Piazza Affari, spinta dal giudizio positivo degli analisti di Jefferies che hanno avviato la copertura anche su Bper Banca. Per il Banco Bpm il giudizio è buy con target price a 3,50 euro, con un upside di circa il 30% rispetto ai livelli attuali. «Riteniamo che l'opportunità di internalizzare il business assicurativo offre un possibile upside del 9-16% al consensus di utile per azione sul 2023 e non è ancora scontato dal mercato», dice Jefferies nella nota.

«Il mercato - aggiungono gli analisti - non ha ancora considerato l'upside potenziale degli utili che deriveranno dal business assicurativo che conta per circa la metà delle nostre stime di utile per azione al 2023 rispetto al consensus». Questo, insieme con una view positiva sul costo del rischio, porta a una valutazione superiore di circa il 30% rispetto al consensus. Il piano industriale, atteso per la fine di novembre, dovrebbe fungere da catalizzatore. Inoltre, Jefferies dice anche di essere più «bullish» del consensus anche rispetto agli accantonamenti per perdite attese e, afferma, «riteniamo che il mercato non abbia scontato ancora del tutto i benefici della riduzione dell'indebitamento che la banca ha portato avanti». Giudizio positivo anche per Bper Banca: Jefferies avvia la copertura con rating hold e un targe price a 2,30 euro, che resta comunque al di sotto del consensus 2023 del 2%. Il nuovo business plan, atteso all'inizio del prossimo anno, dovrebbe rappresentare un focus importante per gli investitori, secondo gli esperti.