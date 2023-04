«Bpm, per i soci meglio da sola: in tre anni utili al raddoppio»

Ascolta la versione audio dell'articolo

Banco Bpm vuole continuare «a crescere da sola per generare valore per i propri azionisti». E se Banca Mps è fuori dai radar, qualsiasi altra offerta - a partire da un’ipotetica proveniente da Unicredit, di cui si rumoreggia da tempo sul mercato - non potrà non considerare che «siamo una banca che può raddoppiare l’utile in tre anni».

Giuseppe Castagna è stato appena riconfermato per altri tre anni nel board di Banco Bpm, istituto di cui è amministratore delegato, accanto a Massimo Tononi nel ruolo...