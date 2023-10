Bra, la città della salsiccia e del formaggio

Bra è la città dove è nato SlowFood, città del Barocco e dell’omonima salsiccia, oltre che dell’evento biennale di slowfood dedicato al formaggio “Cheese”. Appena giunti a Bra è d’obbligo una tappa golosa alla Pasticceria Converso, una delle più storiche della città e d’Italia. Proprio alle spalle della pasticceria si sale a piedi verso una delle stradine in salita, per raggiungere uno dei luoghi più importanti di Bra, la Zizzola, edificio che risale all’Ottocento. Oggi la Zizzola contiene il museo Casa dei braidesi, all’interno del quale i visitatori possono scoprire la memoria degli abitanti di Bra, la storia della città e le sue peculiarità. Consigliabile anche una puntatina da Giolito Formaggi, azienda che si occupa di selezionare e stagionare il meglio delle produzioni di formaggio italiane e internazionali, con un occhio di riguardo al territorio piemontese. A 5 km si trovano invece il Castello e l’Agenzia di Pollenzo, residenza sabauda patrimonio Unesco dove hanno sede l’Università di Scienze Gastronomiche e la Banca del Vino. Fu Carlo Alberto a intuire per primo le potenzialità agricole di Pollenzo, creando una imponente azienda agraria con vigneti e cantine, dove si sperimentarono tecniche di vinificazione ancora oggi utilizzate per i grandi rossi delle Langhe.

