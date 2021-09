Brabus Rocket 900, il suv più veloce al mondo da 900 cavalli

2' di lettura

Il suv più veloce al mondo è tedesco e si chiama Brabus 900 Rocket Edition. Basato sulla Mercedes-Amg GLE 63 4Matic+ coupé, il suv realizzato da Brabus scarica sulle quattro ruote motrici 900 cavalli di potenza ed è in grado di raggiungere i 330 km/h di velocità massima. Grazie a questo dato il Brabus Rocket 900 diventa il suv più veloce a mondo, superando così il record di 306 km/h raggiunto dalla Bentley Bentayga Speed. Prodotta in soli 25 esemplari, la Brabus 900 Rocket Edition parte da poco più di 465 mila euro tasse comprese.



Suv più veloce al mondo



La potenza record è stata raggiunta partendo dai 612 cavalli della motorizzazione V8 mild hybrid montata sulla Mercedes-Amg GLE 63 4Matic+ coupé, originariamente con cilindrata di 4 litri e ora portata a 4.5 litri. il tuner tedesco ha inoltre montato turbocompressori maggiori, utilizzato pistoni forgiati e installato un nuovo terminale di scarico con catallizzatore sportivo a quattro terminali in acciaio e carbonio. Al banco la Brabus 900 Rocket ha fatto segnare 900 cavalli a 6.200 giri/min e 1.250 Nm tra 2.500 e 4.500 giri/min, con la coppia limitata a 1050 Nm per assicurare maggiore fattibilità sulla trasmissione a nove rapporti. Limitata anche la velocità massima, impostata elettronicamente a 330 km/h.



Brabus 900 Rocket Edition



Come tradizione del tuner tedesco, il Brabus 900 Rocket Edition si riconosce per il largo uso di componenti in fibra di carbonio montate a partire dallo spoiler anteriore e dalle prese d'aria sui fianchi. Al frontale spicca il logo Brabus che si accende quando ci si avvicina al posteriore, mentre in coda debutta un maxi diffusore in carbonio. Il lungo elenco di novità comprende nuovi set di cerchi in lega, con misure fino a 24 pollici. Salendo a bordo si ritrova l'elevato livello di personalizzazione, grazie alla scelta tra diversi materiali come la pelle Brabus Mastik, Alcantara, carbonio e legno.