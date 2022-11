Bracchi sceglie la Brebemi Un nuovo mega polo della logistica sostenibile

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Uno spazio da 20mila metri quadri certificato Leed gold per ospitare prodotti industriali e del design. Il gruppo bergamasco della logistica Bracchi amplia il proprio perimetro d’azione e parte dal nuovo hub di Casrezzato nel Bresciano. Il tutto grazie a un investimento superiore al milione di euro per la realizzazione di una struttura in cui troveranno impiego circa trenta persone. Un altro tassello per il gruppo, nato nel 1928 come azienda di trasporto locale e oggi, dopo una serie di acquisizione e un’espansione e crescita significativa, presente sia sullo scenario nazionale, con sedi regionali, sia su quello internazionale.

«Questo nuovo polo logistico d’avanguardia ha l’obiettivo di consolidare la nostra posizione di partner strategici al fianco di aziende nostre clienti che sono leader dei propri settori di riferimento - commenta l’amministratore delegato Umberto Ferretti -. Si tratta di una grande area logistica, immersa nel verde, con accesso velocissimo all’autostrada. Un magazzino innovativo anche per le soluzioni tecnologiche e di risparmio energetico che testimonia il grande impegno di Bracchi sui temi dello sviluppo sostenibile».

Loading...

L’operazione segna un «nuovo traguardo nel percorso di crescita». Si tratta di un «importante snodo logistico», come sottolinea l’amministratore delegato, per il gruppo che opera anche in Germania, Polonia e Slovacchia. «Un hub strategicamente locato lungo l’autostrada A35 BreBeMi - aggiunge -, una delle principali arterie stradali del Nord Italia e in particolare dell’area “Greater Milan”».

Per l’azienda, che nel 2021 ha registrato un fatturato di 158 milioni di euro (nel 2020 era di 142 milioni) la crisi non sembra avere creato particolari difficoltà. Anzi, come sottolinea l’amministratore delegato, «la logistica è anticiclica rispetto ai fatti economici industriali». Nel senso che «quando l’economia va bene le aziende sono portate a potenziare la propria attività mentre quando c’è da razionalizzare si tende a esternalizzare». Ed è proprio qui che diventa importante chi opera nella logistica perché «è un punto di riferimento» per aziende internazionali e europee e non solo. «Abbiamo una clientela che ci ha anche aiutato a crescere dal punto di vista formativo - continua -. Si tratta di clienti di grandi dimensioni che operano in settori diversificati ed è stato un grande contributo che la nostra società e ci ha permesso di uscire dalla logica di piccola azienda per seguire i clienti anche all’estero».

La crescita registrata nell'ultimo anno poi fa il paio con il tema sostenibilità come tiene a sottolineare il manager. «La chiave sostenibile del nostro business gioca un ruolo centrale nel processo di transizione ecologica - aggiunge -. Trasportiamo merci e quindi abbiamo mezzi di trasporto, camion, che rinnoviamo con buona intensità. I mezzi hanno nuovi motori con emissioni euro 6, il massimo della disponibilità attuale».