Braccialini: reinserimento graduale nei siti produttivi e negli uffici

La famiglia Gori ha integrato le attività del brand di pelletteria con il business esistente dei gioielli e ora punta al rilancio internazionale guardando già alla collezione primavera-estate 2021

Fare sinergie tra un’azienda di borse e un’azienda di gioielli: è la scommessa, unica nel panorama italiano, avviata dalla famiglia aretina Gori con Braccialini e Graziella, marchi forti di una lunga storia nei rispettivi settori. Il brand fiorentino di pelletteria Braccialini, fondato nel 1954, è stato rilevato all’inizio del 2017 dal Tribunale fallimentare di Firenze insieme con i quattro negozi monomarca di Roma, Parigi, Milano e Firenze. Nel 2019 Braccialini ha registrato un fatturato di 10 milioni con 70 dipendenti. Eleonora Gori, responsabile commercio estero del brand, spiega come l’azienda si sta muovendo in questo periodo di emergenza Covid.

Quali misure avete adottato per tutelare i lavoratori?

Braccialini ha messo in campo ogni misura per tutelare la salute dei suoi 70 dipendenti e delle loro famiglie. I grandi spazi dello stabilimento di Firenze hanno facilitato il mantenimento delle distanze sociali, che è stato favorito anche dalla riorganizzazione di una doppia turnazione oraria per ridurre il personale presente in contemporanea e per limitare i contatti. Allo stesso tempo sono state attuate tutte le misure igienico-sanitarie relative alla sicurezza del lavoro previste dai decreti e indicate dalla Regione Toscana, procedendo alla costante sanificazione di ogni ambiente e prevedendo l’utilizzo dei presidi di protezione individuale per la tutela della salute del personale. Il reinserimento dei dipendenti sta procedendo gradualmente e, in un primo momento, ha riguardato gli addetti degli uffici, del centro stile e del laboratorio, mentre il rientro degli addetti alla rete di vendita avverrà in modo proporzionale alle riaperture dei diversi mercati e alla ripresa del settore. La ripartenza delle attività creative e produttive ha impegnato Braccialini nello sviluppo delle collezioni per la primavera-estate 2021 che saranno presentate a partite dal mese di settembre.

Potete fare una previsione sul calo di fatturato per il 2020?

Rimane difficile avanzare ipotesi attendibili per il secondo semestre dal momento che la diffusione del Covid-19 a livello internazionale non è stata omogenea e che la riapertura dei diversi mercati è soggetta a tempi diversi. Abbiamo comunque messo in conto una diminuzione di almeno il 30% rispetto ai 10 milioni registrati nel 2019.

Quali misure avete adottato per la gestione dei negozi? Vi siete attrezzati con l’e-commerce?

Il diffondersi dell’emergenza sanitaria a livello globale ha comportato una graduale chiusura di tutti i negozi in Italia, in Europa e nei maggiori mercati dove Braccialini è presente, quali Russia e Medio Oriente. Fortunatamente avevamo già previsto un’efficiente rete per l’e-commerce che ha permesso ai clienti di far fronte all’impossibilità dell’acquisto diretto nei negozi attraverso una piattaforma digitale. In quest’ottica, l’e-commerce ha registrato ad aprile una forte crescita che potrebbe proseguire anche nei prossimi mesi fino ad una piena riapertura di tutti i punti vendita. Sarà interessante capire se questo sviluppo del commercio elettronico proseguirà anche dopo l’emergenza sanitaria o se i nostri clienti torneranno al commercio tradizionale.

Come vi siete preparati (o vi state preparando) alla riapertura dei negozi?

Stiamo monitorando e studiando, dove già presenti, le misure per riaprire in piena sicurezza attraverso la sanificazione dei locali e la previsione di particolari attenzioni per il mantenimento delle distanze di sicurezza. Braccialini opera in oltre 40 Paesi, dunque non è possibile fare un discorso unitario perché ogni mercato avrà i propri tempi di riapertura e le proprie regole.