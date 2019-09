Braccio di ferro su Quota 100: Tridico e Ragioneria divisi sui 63 miliardi di costi Anche alla luce del monitoraggio della Rgs, così come quello dell’Inps dal quale emerge un’adesione agli “anticipi” inferiore del 30% rispetto alle previsioni, il nodo «Quota 100» dovrà essere affrontato in sede di definizione della prossima manovra autunnale di Davide Colombo e Marco Rogari

Quota 100: arriva il restyling del governo giallorosso

Assomiglia molto a un braccio di ferro. È quello che vede al centro il destino di «Quota 100». E che si è manifestato apertamente di fronte agli oltre 63 miliardi di maggiore spesa previdenziale per i nuovi anticipi pensionistici stimati dalla Ragioneria generale dello Stato fino al 2036, con “un’andatura in media” pari a o,2 punti di Pil l’anno. «Sinceramente sono abbastanza sorpreso di questi 63 miliardi, probabilmente s'intende qualcos'altro», ha detto il presidente dell’Inps, Pasquale Tridico aggiungendo: «Credo sia sovrastimato come dato». Eppure , gli stessi tecnici del Mef fin dal momento del concepimento del “decretone” di gennaio si erano soffermati sui costi di questo intervento e sulle ricadute sulla sostenibilità del sistema previdenziale.

La partita in vista della manovra

Anche alla luce del monitoraggio della Rgs, così come quello dell’Inps dal quale emerge un’adesione agli “anticipi” inferiore del 30% rispetto alle previsioni, il nodo «Quota 100» dovrà essere affrontato in sede di definizione della prossima manovra autunnale. E il braccio di ferro sembra destinato a diventare politico con il M5S che continua ad affermare che la misura non si tocca, come hanno ribadito i ministri Luigi Di Maio e Nunzia Catalfo, e il Pd, che al momento fa sapere di non volerne ridurre la durata, ma che non chiude del tutto a modifiche. La difficoltà a reperire risorse per la prossima legge di bilancio, che poggerà sullo stop agli aumenti Iva e sull’avvio del taglio al cuneo fiscale per un conto complessivo da almeno 35 miliardi, e i limiti, dati alla mano, mostrati dai nuovi anticipi pensionistici introdotti dal governo giallo-verde, potrebbero indurre a valutare con attenzione il restyling di «quota 100».

