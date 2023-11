Sciopero di venerdì 17, Landini conferma. Il Mit convoca i sindacati

Ascolta la versione audio dell'articolo

Il Ministero delle Infrastrutture ha convocato per oggi i sindacati coinvolti nello sciopero del 17 novembre, alla luce del mancato accordo dopo l’intervento del Garante e della mancata risposta alla lettera ufficiale del dicastero con invito a desistere. I sindacati sono attesi alle 18. Così una nota del Mit

Sullo sfondo dello scontro tra Cigl e Uil da una parte, e il ministro della Lega Matteo Salvini dall’altra, sullo sciopero generale dei trasporti e di alcuni settori pubblici convocato dai due sindacati per venerdì 17 novembre, in occasione della prima delle tre manifestazioni contro la manovra del governo Meloni, ci sono i numeri sulle agitazioni del 2023. La fonte è, in questo caso, la Commissione di garanzia per gli scioperi, che nelle scorse ore ha confermato «il contenuto del provvedimento adottato in data 8 novembre», con cui ha chiesto la rimodulazione dello stop indetto dalle due forze sindacali.

Nel 2023 proclamati oltre 1.400 scioperi

Nel 2023 sono stati proclamati 1419 scioperi, 99 in meno rispetto all’anno precedente. Le agitazioni revocate sono state invece 448 (nel 2022 erano state 515).

La relazione alle Camere

Altre indicazioni sono contenute nella relazione 2023 alle Camere, che fa riferimento al periodo che intercorre dal 1 gennaio 2022 al 31 dicembre dello stesso anno. «Se il 2021 - si legge nel documento - è stato interessato dalla proclamazione e dalla conseguente effettuazione di sette azioni di “sciopero nazionale”, indette sia da organizzazioni sindacali firmatarie di CCNL che da organizzazioni sindacali autonome (8 febbraio, 26 marzo, 12 maggio, 1° giugno, 21 giugno, 23 luglio e 11 ottobre 2021), il 2022 ha visto la prosecuzione della vertenza concretizzarsi in altre tre scioperi a livello nazionale (14 gennaio, 25 febbraio e 28 aprile 2022), e la sua positiva conclusione con la sigla del documento del 10 maggio 2022. I rinnovi del CCNL hanno costituito certamente una delle possibili spiegazioni – seppure non l’unica – della significativa riduzione del conflitto». Nel 2022, la Commissione è intervenuta solo in 2 occasioni e, a seguito di questi interventi, gli scioperi illegittimamente proclamati sono stati tutti puntualmente revocati e/o riformulati.

Landini: confermiamo lo sciopero di venerdì 17

«Come abbiamo detto alla Commissione troviamo sbagliata l’interpretazione che dice che non è sciopero generale. Mette in discussione un diritto. È una interpretazione compiacente» e «utilizzata dal ministro Salvini in modo strumentale» per impedire diritto di sciopero. Lo afferma il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini confermando lo sciopero generale di venerdì. «Confermiamo lo sciopero - ha detto a Radio24 - come atto di responsabilità abbiamo esentato il trasporto aereo e portato a quattro ore dalle 9 alle 13 quello dei vigili del fuoco».