Bracco: per Milano-Cortina ritardi ancora da colmare ma sarà un successo come Expo

Ascolta la versione audio dell'articolo

5' di lettura

«Adesso tocca a noi. Io sono ottimista, non vedo l'ora. So che bisogna colmare dei ritardi e che quattro anni passeranno in un lampo. Ma noi italiani, e lo si è visto con l'Expo, di cui sono stata presidente, in queste situazioni siamo unici. Abbiamo dei valori vincenti e siamo anche simpatici. I Giochi di Pechino mi sono piaciuti: bella la cerimonia di chiusura, sobria e affascinante. Mi ha divertito l'idea di Marco Balich di far parlare in cinese i presidenti di Veneto e Lombardia, Zaia e Fontana. L'importante che a Milano-Cortina 2026 si parli la lingua universale dello sport e dell'ospitalità, in un contesto paesaggistico unico al mondo».

Diana Bracco, presidente e ceo di un Gruppo farmaceutico leader mondiale nella diagnostica per immagini (con un fatturato di un miliardo e mezzo e 3600 dipendenti sparsi nel mondo), è una imprenditrice molto attenta alla pratica dello sport in una società come la nostra che pretende di essere moderna ed evoluta. Purtroppo la nostra chiacchierata, sui temi dello sport e dei futuri Giochi invernali che si terranno in Italia, si svolge mentre arrivano le drammatiche notizie dell'attacco russo all'Ucraina. «Mai come in questi momenti - dice Diana Bracco - ci accorgiamo come i valori della pace e della fratellanza siano alla base di qualsiasi attività e manifestazione sportiva. Per questo sono convinta che lo sport sia fondamentale nella crescita formativa dei nostri ragazzi. Ti allena alla vita perchè ti educa al rispetto degli altri. E al rispetto di regole condivise. E soprattutto non ammette scorciatoie. Per emergere ci vogliono volontà e impegno costante».

Loading...

Un impegno che ci sta premiando. Veniamo da un periodo straordinario per i nostri azzurri...

«Sì, davvero. Adesso lo sport italiano sta vivendo un vero Rinascimento. Ne sono felice. Lo si è visto anche a Pechino, soprattutto con le ragazze. Bravissime, determinatissime, sempre sul pezzo. Una valanga rosa, come si diceva qualche anno fa. Con una capacità di soffrire, e non parlo solo della coraggiosa Sofia Goggia, davvero ammirevoli. Ma non si arriva a questi risultati senza partire dalle scuole, dall'infanzia. È un luogo comune che studio e sport non siano compatibili, anzi. Il nostro Gruppo da anni organizza un concorso (Donna sport- l'atleta più brava a scuola) che premia le atlete capaci di distinguersi tanto nello sport, quanto nello studio. C'è anche una sezione ad hoc per la disabilità».

A proposito di disabilità: in questo anno straordinario anche gli atleti paralimpici a Tokyo hanno fatto un figurone. Segno di un cambiamento di mentalità o è stato solo un caso?

«No, non è un caso. Una volta forse si faceva poco, adesso la situazione è migliorata. C'è più consapevolezza e meno ipocrisia. Si fa abbastanza, ma si può fare di più. Al nostro concorso, all'ultima cerimonia di premiazione prima della pandemia, abbiamo avuto due madrine d'eccezione che alle Paralimpiadi di Tokyo avevano stupito il mondo: la nuotatrice Arjola Crimi, oro nei 50 dorso, e Martina Caironi, due argenti nei 100 metri di atletica e nel salto in lungo. Due esempi straordinari per i più giovani. Lo ha detto anche il presidente Mattarella incontrando al Quirinale Bebe Vio e gli altri atleti svantaggiati: grazie allo sport la disabilità è finalmente vista con occhi diversi…».

Diana Bracco, quando parla di sport e di giovani, si entusiasma come se dovesse anche lei scendere in pista. Eppure sta uscendo da un intervento chirurgico al ginocchio, ma lo spirito, a sentirla, sembra quello di Sofia Goggia: mai mollare. Provarci sempre. Anche a costo di esporsi alle critiche.