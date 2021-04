Bracco: ricerca, transizione ecologica e ruolo delle donne, così riparte l’Italia

«Il governo Draghi? Lavori anche sul tema ambiente»

In tavola è servito un piatto di verdure alla griglia. E, intanto, viene portata una bottiglia di un rosso Nizza Docg, un vino con un disciplinare molto severo, tanto che solo una trentina di cantine e aziende agricole – fra cui appunto Il Botolo – possono produrlo. Nel nostro colloquio, il passaggio dalla dimensione privata alla riflessione pubblica è naturale e fluido. La Bracco è ottimista, anche se non nasconde le complessità italiane: «Non ci sarà un’altra possibilità simile. Amo molto la natura e il paesaggio. Credo nell’economia circolare. Ma, proprio perché ritengo che ogni cosa sia interconnessa, penso che l’altra grande opzione su cui debba lavorare il governo Draghi, oltre alla ricerca, sia quella dell’ambiente. Il territorio dell’Italia ha bisogno di molte cure. Penso con orrore alla frana che a febbraio, in Liguria, ha fatto crollare in mare il cimitero di Camogli, con le bare finite nell’acqua».

Questo tempo sospeso ha cristallizzato ogni cosa. Ha introdotto nelle vite di tutti la paura della morte. Ha impedito gli spostamenti. Ha portato le passioni in una dimensione di desiderio lontano: «Mi manca la Grecia. Ho nostalgia dei colori e delle profondità del mare intorno al Salto di Saffo, nell’isola di Lefkada, dove la poetessa si gettò per morire di una delusione d’amore. E mi manca la navigazione in barca nelle isole della Dalmazia e dell’Istria, con la loro natura selvaggia».

«Mio padre Fulvio mi ha insegnato il coraggio»

In tavola viene servito un risotto agli asparagi, buonissimo. Le isole citate dalla Bracco – e l’idea della navigazione – ricordano le origini della sua famiglia, che è di Neresine, nell’isola di Lussino, in Istria. Il suo bisnonno Marco aveva un veliero con cui commerciava il legno dei boschi dei Carpazi. Un giorno una tempesta distrusse l’imbarcazione. Una storia da romanzo di confine, quella dei Bracco, da fine degli imperi e da vite da esuli che, poi, trovano la loro identità e il loro destino. Il nonno Elio, di simpatie irredentiste, venne incarcerato nella prigione absburgica di Graz in Austria, dove conobbe alcuni prigionieri politici tedeschi che lavoravano per l’industria farmaceutica Merck. Tornato in libertà, Elio si trasferì a Milano e, grazie a quei legami personali conservati dalle sue prigioni, fondò nel 1927 la Ital-Merck. Nel Secondo dopoguerra l’azienda, che assume il cognome della famiglia, è da lui affidata al figlio Fulvio: «Mio padre Fulvio mi ha insegnato il coraggio, uno degli elementi comuni a tutti i protagonisti del Boom economico, e la dedizione per l’associazionismo, in particolare per Assolombarda e Confindustria», racconta con emozione. I Bracco – Fulvio e la moglie Anita, con le figlie Diana, Gemma e Adriana – sono un pezzo preciso dell’Italia del Boom economico. Il pezzo non ridanciano e tutto notti estive in Versilia, ma riservato e “doverista”, benché né triste né penitenziale: un profilo preciso, soprattutto, di Milano.

Bracco, un gruppo da 1,5 miliardi

L’azienda si trasforma coniugando la manifattura, con la creazione del primo stabilimento nel 1947 a Lambrate, la rete commerciale e la Ricerca & Sviluppo che conta su Ernst Felder, lo scienziato svizzero scopritore di due molecole che hanno cambiato l’imaging diagnostico internazionale: lo iodamide e lo iopamidolo, brevettato nel 1974. La vera svolta è rappresentata, nel 1981, dal lancio commerciale dello iopamidolo, prima in Germania e poi in Italia: «Ha cambiato il mercato e la società. Ha intensificato la prevenzione e la cura precoce delle malattie. E, per la prima volta, gli esami fatti per rilevare le patologie non provocavano dolore al paziente», osserva. Una innovazione di rottura, da cui si è poi originato lo sviluppo che ha portato, oggi, il Gruppo Bracco a un fatturato annuo da 1,5 miliardi di euro, ottenuto per l’87% sui mercati stranieri e con un investimento in R&S pari al 13% dei ricavi.

«Contenta per la crescita del ruolo delle donne»

In tavola viene portata una piccola, deliziosa, cheesecake alle fragole. E, dulcis in fundo, Diana Bracco riserva a questo nostro incontro una luce di ottimismo sull’evoluzione della società contemporanea: «Sono molto contenta per la crescita della responsabilità e del potere delle donne. In Bracco, il centro di ricerca di Colleretto Giacosa, vicino a Ivrea, è guidato dalla chimica Roberta Fretta e la fabbrica di Torviscosa, in Friuli, è diretta dall’ingegnera Laetitia Laurent. Ma, quello che più importa, è la scena pubblica. In Italia abbiamo, nel governo Draghi, otto ministre: Mariastella Gelmini, Mara Carfagna, Fabiana Dadone, Elena Bonetti, Erika Stefani, Luciana Lamorgese, Maria Cristina Messa e Marta Cartabia. Maria Chiara Carrozza è la prima donna a guidare il Cnr. Il Cern di Ginevra è diretto da Fabiola Gianotti, una delle figure che meglio contemperano la fusione fra dimensione manageriale e profondità della ricerca scientifica. Stanno gradualmente cambiando i meccanismi di selezione del potere e della responsabilità. Ed è decisamente mutata la mentalità. Alla facoltà di Chimica dell’università di Pavia, che io ho frequentato prendendo il treno tutti i giorni da Milano perché mia madre Anita giudicava sconveniente e pericoloso che una signorina si fermasse a dormire in uno dei collegi della città, eravamo in tutto cinque studentesse. Le altre quattro mi facevano impazzire quando, agli esami, si mettevano a piangere, per intenerire i professori, mentre non sapevano gli argomenti richiesti».