Brad Mehldau interpreta i Beatles

Beatrice Rana al pianoforte

Da Roma Beatrice Rana nel Concerto per pianoforte e orchestra di Robert Schumann. A bergamo l' l'opera di Gaetano Donizetti Marino Faliero

Piano jazz e piano classico a confronto, con i due concerti registrati di recente: uno dei grandi jazzisti come Brad Mehldau che dedica l'intera serata di Beatles; e la ventisettenne Beatrice Rana, impegnata in uno dei capolavori della musica romantica, con la nostra migliore orchestra. Altre atmosfere, con un intreccio di passioni private e cospirazioni politiche sullo sfondo di una Venezia cupa e inquietante, per la diretta del Festival Donizetti.



Parigi

Fino al 19 dicembre possiamo ancora ascoltare la registrazione del concerto che una delle star del jazz, Brad Mehldau ha tenuto lo scorso settembre alla Philharmonie de Paris , il nuovo auditorium (2015) progettato da Jean Nouvel.

Mehldau ha dedicato tutto il concerto ai Beatles. Conosciamo la sua attenzione per il rock, il pop e il folk, artisti come Nick Drake, Paul Simon, Nirvana, Jeff Buckley, Radiohead, Chico Buarque – e, appunto, i Beatles.

Roma

Il 18 alle 21.15 su Rai5 possiamo ascoltare la registrazione del concerto tenuto il 6 scorso all'Auditorium Parco della Musica (privo di pubblico), con l'Orchestra di S. Cecilia e la giovane stella del pianismo internazionale Beatrice Rana; sul podio Antonio Pappano, direttore musicale della formazione dal 2005. Un bel programma, che comprende il Concerto per pianoforte e orchestra di Robert Schumann. Interpretato dallo stesso compositore a Lipsia nel 1846, è uno dei più celebri concerti romantici. A seguire la Kammersymphonie op. 9 di Arnold Schönberg, che inizia l'esplorazione del percorso dodecafonico. Conclude la celebre Sinfonia “Haffner” di Mozart.

Bergamo

Un intreccio di passioni private e cospirazioni politiche sullo sfondo di una Venezia cupa e inquietante. E' l'opera di Gaetano Donizetti Marino Faliero, che Rai Cultura trasmette in diretta su Rai 5 il 20 novembre alle 20. Lo spettacolo va in scena al Teatro Donizetti di Bergamo, che riapre dopo un restauro durato tre anni. In assenza di pubblico in sala, lo spettacolo, incluso nel cartellone del Festival Donizetti Opera 2020, si svolgerà tra la platea e il palcoscenico, secondo l'originale progetto creativo del duo ricci/forte, recentemente nominati alla direzione della Biennale Teatro di Venezia. Sul podio Riccardo Frizza,nella compagnia Michele Pertusi, Bogdan Baciu, Javier Camarena, Francesca Dotto.