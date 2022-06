Brafa inaugura la stagione delle fiere d’antiquariato

Ascolta la versione audio dell'articolo

A differenza delle fiere d'arte contemporanea che hanno ripreso ormai da più di un anno la loro corsa, le fiere d'arte antica e antiquariato in Europa hanno avuto uno stop molto più lungo e solo in questo mese di giugno tornano in presenza. Ad aprire le danze è Brafa, organizzata dall'associazione degli antiquari belgi e giunta alla sua 67ª edizione (dal 16 al 18 giugno). Gli espositori sono 115, in calo di circa il 10% rispetto all'edizione del 2020, in uno sguardo d'insieme le assenze si contano soprattutto tra le gallerie di arte antica europea di prima fascia impegnate a Tefaf a partire dal 23 giugno e quelle inglesi, sia per i problemi legati all'import-export che alla concomitanza con la fiera Masterpiece a Londra (30 giugno-6 luglio) che si annuncia decisamente autarchica.

Maschera Funeraria del popolo Punu, Gabon. in vendita a 85.000 euro alla galleria Dalton Somarè di Milano

Come sempre Brafa, sceglie un approccio scenografico, in cui l'intrattenimento e l'esperienza sono parte fondamentale della fiera, l'aspetto sensoriale vale tanto o forse di più di quello intellettuale. Quest'anno la tradizionale moquette che ricopre i padiglioni, e che in qualche modo trasporta i visitatori in un universo parallelo non è stata affidata agli studenti dell'accademia di belle arti di Brussels come da tradizione ma ad Arne Quinze. Il pittore astratto di base a Gant era presente anche nello stand di Maruani Mercier e già all'opening ha capitalizzato al meglio la visibilità offerta dalla fiera vendendo ben 14 tele, con prezzi molto alti tra i 60.000 e i 100.000 euro.

Per quanto le gallerie estere siano in maggioranza, Brafa ha un'anima fortemente belga e dai collezionisti belgi è fortemente sostenuta, tra gli stand si possono notare le radici culturali del paese ospitante: lo slalom è spesso tra l'arte etnica, soprattutto africana, retaggio del passato coloniale, di cui Brussels è uno degli hub principali di mercato e dipinti di visioni bucoliche, paesaggi campestri e soggetti con animali, memorie della storia contadina.

Le fiere di arte antica in generale e Brafa in particolare offrono un excursus sulle infinite forme che può assumere il collezionismo, quasi fosse una “parafilia” in cui l'oggetto del desiderio non pone limiti all'immaginazione. E così la narrazione di Brafa è tanto più realistica quanto più è varia e frammentata, facendo dell'ecletticità il suo tratto distintivo e di forza a livello commerciale, in questo giugno che per necessità si è trovato saturo di eventi fieristici

Emile Claus (1849-1924), Mucche nel prato, olio su tela, 65 x 92, in vendita per 90.000 alla galleria Jan Muller. euro soggetto molto tipico nella pittura fiamminga ed olandese a cui neanche Vincent Van Gogh ha saputo sottrarsi

Le maschere

Arte etnica dicevamo, in particolare africana, in questo segmento uno degli esponenti più autorevoli è la galleria milanese Dalton Somarè che a Brafa ha portato vari esempi primari di sculture e maschere rituali e funerarie, fondamentali per ispirare Braque e Picasso nel loro periodo cubista e traghettare la storia dell'arte verso la modernità. Tra queste spiccano una maschera del popolo Punu, dalle sembianze quasi giapponesi in vendita a 85.000 euro, presenti in stand anche le “figure guardiane” dei Kota (Gabon), una di queste sculture dal forte valore rituale è stata venduta per 70.000 euro.

I paesaggi

Se il colonialismo è una delle macchie della storia belga dall'altro lato c'è il passato contadino, visto con nostalgia, che è rappresentato da milioni di dipinti, a spiccare in questa soggettistica tradizionale è Emile Claus (1849-1924), i suoi paesaggi bucolici ed agresti, sono i vendita da Jan Muller, un quadro “Mucche al pascolo” è offerto a 90.000 euro, un soggetto che neppure Vincent van Gogh si è potuto esimere dal dipingere (Le mucche, 1890).