Brancaccio (Ance): «Superbonus, sicurezza a rischio con la corsa per completare i lavori»

Ascolta la versione audio dell'articolo

4' di lettura

«Ieri ci è arrivata una mail terribile. Era la moglie di un piccolo imprenditore, che non è nemmeno un nostro associato. Diceva: fate qualcosa per risolvere questa emergenza, perché mio marito, dopo più di trent’anni di lavoro, sta fallendo. Quando esce di casa, ogni mattina, non so nemmeno se lo rivedrò». La presidente dell’associazione nazionale dei costruttori edili (Ance), Federica Brancaccio, racconta questo episodio per spiegare come le vicende legate al 110% siano ormai uscite da tempo dal recinto della cronaca politico-economica, per entrare in un territorio diverso, fatto di famiglie e imprese disperate. «Riceviamo ogni giorno messaggi e telefonate di questo tipo. È più di un anno che siamo molto preoccupati; più si va avanti e più questa tensione aumenta».

Per Federica Brancaccio (nella foto) i tempi non vanno compressi per rispettare la scadenza di dicembre (Imagoeconomica)

Mercoledì la preoccupazione sarà stata altissima: il Senato ha respinto tutti gli emendamenti al decreto Asset che puntavano a una proroga del superbonus...

Loading...

Avere rigettato tutte quelle proposte ha rialzato la tensione in una maniera terribile, perché invece la proroga è necessaria. Anche se va fatta una precisazione: quando parliamo di proroga, non parliamo della riapertura della misura. Vogliamo invece consentire a chi ha già iniziato i lavori, ed è a un certo stato di avanzamento, di portarli a termine con qualche mese in più. I cantieri hanno subito un rallentamento, soprattutto a causa della difficoltà di monetizzare i crediti. Bisogna poterli concludere in un tempo congruo e non lasciare contenziosi, imprese fallite, famiglie disperate e anche impalcature abbandonate e lavori a metà in tutte le nostre città. E c’è un’altra cosa che ci preoccupa di questa bocciatura.

Quale?

Temiamo che, nel tentativo di farcela a ogni costo e di rispettare la scadenza di dicembre, si comprimano i tempi di lavorazione in maniera incompatibile con la qualità delle opere e la sicurezza dei lavoratori. Adesso si è scatenato un effetto panico che va evitato.