Ferrero e Barilla i marchi italiani più forti, ma i brand made in Italy del food sono fuori dalla top 10 mondiale

Eppure, da una precedente ricerca condotta sempre da Brand Finance su un campione di 75mila abitanti in 102 Paesi, era emerso che il cibo italiano era risultato il più amato al mondo.

Se aggiungiamo a questo che in ambito food l'Italian sounding pesa 100 miliardi, cioè circa il doppio delle esportazioni alimentari italiane, risultano sufficientemente evidenti le grandi potenzialità dei brand italiani nel mondo. D'altra parte si stima che solo il 10% dell'Italian sounding sia composto da prodotti falsi (fonte: Ice-Federalimentare), il resto sono prodotti ben identificabili come non italiani.

«Spesso accade che il consumatore estero sia ben cosciente di acquistare un prodotto non originale, come per esempio il Parmesan americano, ma lo acquista perché non percepisce la differenza e quindi il valore. Questa situazione di mercato indica che ci sono ampi margini di miglioramento delle esportazioni italiane, ma è necessario fare in modo che i consumatori siano attratti dai prodotti realmente italiani riconoscendone l’unicità».

Tolti i pochi pesi massimi dell'industria alimentare tricolore, quindi, gli altri brand italiani fanno molta fatica ad affermarsi a livello internazionale. Per crescere, la maggior parte dei nostri marchi con ambizioni internazionali dovrebbero investire meglio nel rafforzamento e riconoscibilità delle proprie marche.

«Se da un lato il top management ha ben chiara l'importanza dell'immagine e della reputazione, la frequente mancanza di dati sui ritorni degli investimenti di marketing frena la crescita anche delle imprese che potrebbe crescere molto di più grazie all'immagine, oltre che alla “sola” qualità del prodotto», conclude Pizzo.