Brandizzo: due nuovi indagati, perquisizioni nelle sedi Rfi di Roma e Torino

Perquisizioni sono in corso da questa mattina negli uffici di Rfi (Rete ferroviaria italiana) di Roma e di Torino nell’ambito dell’inchiesta per la strage di Brandizzo in cui la notte fra il 30 e il 31 agosto persero la vita 5 operai investiti da un treno regionale mentre stavano eseguendo lavori di manutenzione sui binari.

L’incidente ferroviario di Brandizzo: un regionale investe e uccide 5 operai nel torinese (Ansa/Tino Romano)

Perquisizioni su mandato della procura di Ivrea

A quando si apprende, carabinieri, agenti della Polfer e tecnici dello Spresal e delle Asl competenti, starebbero acquisendo, su delega della procura di Ivrea che coordina le indagini, documenti e file informatici. Le perquisizioni si svolgono su mandato dei pm della Procura di Ivrea, Valentina Bossi e Giulia Nicodemi, coordinate dalla procuratrice Gabriella Viglione.

Due nuovi avvisi di garanzia dirigenti Rfi

Sempre a quanto si apprende, a seguito degli sviluppi dell’inchiesta sarebbero anche stati notificati due avvisi di garanzia a figure del gruppo che ricoprirebbero ruoli di responsabilità. Salgono così a 9 gli indagati per l’incidente ferroviario. Nei giorni immediatamente successivi all’incidente erano stati iscritti nel registro degli indagati l’addetto di Rfi, ora ex dipendente, che la notte della tragedia si trovava sui binari e il capo cantiere. Qualche settimana dopo erano stati iscritti vertici e quadri della Sigifer, l’azienda incaricata di eseguire i lavori di manutenzione, e la stessa società. Sale quindi a otto persone più due società il numero totale degli indagati: Massa e Girardin Gibin, 4 dirigenti Sigifer e la società, due persone con ruoli di garanzia all’interno di Rfi e la società stessa.

Indagata anche la società Rfi

La società Rfi è formalmente indagata come ’persona giuridica’ nell’inchiesta della procura di Ivrea sull’incidente ferroviario di Brandizzo costato la vita a cinque operai. Un avviso di garanzia è stato notificato all’amministratore delegato, Giampiero Strisciuglio, il quale però non è indagato. Il procedimento è aperto sulla base della legge 231 del 2001 in materia di responsabilità amministrativa delle imprese. L’azienda Rfi è chiamata in causa dalla procura di Ivrea in base al principio, sancito dalla legge 231, secondo il quale è prevista la responsabilità amministrativa dell’impresa nei casi di omicidio colposo riconducibili a violazioni delle norme sulla sicurezza sul lavoro. In caso di colpevolezza sono previste sanzioni pecuniarie (fino a mille quote societarie) e, nei casi più gravi, interdittive. Nelle sedi dell’azienda, su indicazione dei pubblici ministeri, è stata prelevata la documentazione relativa all’organizzazione interna dei servizi - deleghe, organismi di garanzia, procedure - in materia di tutela dei lavoratori.