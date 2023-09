Brandizzo: video prima di schianto, «se vi dico treno spostatevi». Legali vittime: «Dimostra modus operandi abituale»

Rfi: massima collaborazione con la magistratura

«La dinamica dell’accaduto e l’individuazione delle cause dell’incidente sono oggetto di indagine da parte della magistratura competente alla quale la società ha fornito e garantirà completa collaborazione e disponibilità». Lo ha detto l’amministratore delegato di Rete ferroviaria italiana (Rfi), Giampiero Strisciuglio, in audizione alle Commissioni riunite Trasporti e Lavoro della Camera sulla sicurezza e l’incidente di Brandizzo.

«Si trattava di un subappalto che, conformemente alla normativa vigente, è stato autorizzato da Rfi previa positiva verifica dei requisiti generali, tecnici ed organizzativi», ha aggiunto l’amministratore delegato di Rete ferroviaria italiana, circa l’intervento di manutenzione a Brandizzo, spiegando che “l’impresa è iscritta nel nostro sistema di qualificazione quindi il sistema di regole si estende sia all’appaltatore che al subappaltatore”.

Salvini pronto a riferire in aula

Il ministro delle Infrastrutture e trasporti Matteo Salvini è pronto a riferire in Aula sulla tragedia ferroviaria di Brandizzo. Lo comunica il Mit che in una nota afferma che «alla luce dei 4mila cantieri ferroviari e stradali Anas attualmente aperti in tutta Italia e in vista delle tante nuove opere in programma, Salvini ribadisce: Sulla sicurezza dev’esserci massima attenzione».

