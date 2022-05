BrandOn riporta a Napoli i cervelli fuggiti all’estero con Amazon

Ascolta la versione audio dell'articolo

Pasqualina Legorano è da un mese la quality manager di BrandOn Group. È rientrata in Italia e lavora a Napoli dopo molti anni all’estero. Anche Marco Patriciello è rientrato in Italia dopo una lunga esperienza di lavoro all’estero: oggi, a Napoli, è advertising manager della stessa società.

BrandOn Group, società innovativa italiana che abilita le aziende a vendere online ed esportare sui principali marketplace internazionali, dopo l’incremento di circa il 40% della forza lavoro attuato nel 2021, ha annunciato un nuovo piano di crescita della sede di Napoli (l’altra è a Milano), che prevede l’assunzione di 7 nuovi dipendenti (che porteranno l'organico da 24 a 31 unità mentre si arriva a 50 con la sede di Milano) entro la fine del 2022.

Ma tutto ciò non è cosa semplice. «Abbiamo bisogno di profili e di competenze che è molto difficile trovare in Italia – dice la fondatrice di BrandOn, Paola Marzario –dopo lunghe e infruttuose ricerche abbiamo adottato una strategia che per noi rappresenta la quadratura del cerchio». La ex startup, oggi si propone di far rientrare in Italia i “cervelli fuggiti”. E intende sceglierli proprio tra giovani originari del Sud Italia, per offrire, a chi lo desidera, la possibilità di rientrare. La ricerca porta a Marco e Pasqualina che hanno colto l’occasione al volo e, ormai da circa un mese, hanno lasciato le loro sedi lontane per fare ritorno a Napoli.

«In Italia – spiega Andrea Cuneo, direttore marketing di BrandOn – è poco curato il profilo dell’advertising manager. C’è più attenzione all’e-commerce. Ma in realtà c’è grande necessità di professionisti che si occupino di pianificare e coordinare l’intero processo di promozione, dall’ideazione e predisposizione di campagne pubblicitarie».

L’obiettivo delle assunzioni in BrandOn è trasformare la sede partenopea in un vero e proprio hub di sviluppo per l’intero Gruppo, contribuendo inoltre al rientro dei tanti talenti italiani attualmente impiegati in realtà estere.

Patriciello, 29 anni, napoletano, è laureato in Marketing e Advertising all’Università La Sapienza. Dopo un Erasmus a Budapest, è assunto in una multinazionale dell'IT nel dipartimento di customer service, per poi trasferirsi a Bratislava; qui per Amazon ha guidato un team impegnato nella gestione di campagne di display advertising sui mercati nordamericano, italiano, spagnolo, tedesco e giapponese. Patriciello è attualmente la prima persona a occuparsi di advertising in BrandOn.