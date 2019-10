Brani e video concordati

1' di lettura

Ho da poco aperto un blog musicale, vorrei proporre brani e brevi video di canzoni per finalità di discussione con gli utenti, posso farlo?

Non è possibile riprodurre i video integrali delle canzoni senza aver negoziato il diritto d'autore con il diretto interessato. Nel nostro ordinamento è previsto il diritto di citazione, in base all'articolo 70 della legge 633/1941, ma ha margini molto stretti. E' possibile citare estratti di canzoni, anche tramite i cosiddetti meme o gif, ma senza finalità di sfruttamento economico e citando sempre l'autore. Non possono essere riproposti sul proprio blog neppure articoli integrali tratti da altre testate. Una condotta del genere toglierebbe traffico al sito originario causandogli un danno. Possibile inserire un link che punti al sito originario o soltanto brevi estratti.