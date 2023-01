Brasile: Corte Suprema ordina arresto capo polizia Brasilia ed ex ministro Bolsonaro Torres

Ascolta la versione audio dell'articolo

Il giudice della Corte suprema del Brasile, Alexandre de Moraes, ha ordinato oggi 10 gennaio l’arresto dell’ex comandante della Polizia militare del Distretto federale di Brasilia, Fabio Augusto Vieira. Era lui, scrive il portale di notizie Uol, che aveva il comando del corpo domenica quando i bolsonaristi hanno attaccato gli edifici di Parlamento, governo e Corte suprema. Nelle convulse ore dopo gli attacchi, ricorda il portale, Viera era stato rimosso dal suo incarico dal responsabile dell’intervento federale nella capitale, Ricardo Cappelli.

Il giudice della Corte suprema d ha ordinato anche l’arresto dell’ex ministro della Giustizia di Jair Bolsonaro (PL) Anderson Torres. Torres, spiega il portale di notizie Uol, aveva assunto il comando del ministero della Pubblica sicurezza del Distretto federale di Brasilia il 2 gennaio. Ma cinque giorni dopo era partito per gli Stati Uniti.

Nonostante i suoi doveri evidenti come massimo responsabile della Pubblica sicurezza nel distretto federale di Brasilia, aggiunge il portale, Torres non era nella capitale domenica quando i bolsonaristi hanno attaccato gli edifici del Parlamento del governo e della Corte suprema. Considerato molto vicino all’ex presidente Bolsonaro, quando ricoprì per la prima volta la carica di ministro della Sicurezza del Distretto di Brasilia, fu chiamato alla guida del ministero della Sicurezza del governo nazionale. Una volta terminato il mandato del presidente uscente per la vittoria di Luiz Inacio Lula da Silva, Torres aveva recuperato il suo vecchio incarico a Brasilia. Secondo le informazioni circolate, Torres dovrebbe ritornare in Brasile entro la fine del mese e in quella circostanza la polizia federale dovrà materializzare il suo arresto ordinato dalla Corte suprema.