Brasile, l’ex presidente Bolsonaro rientra dagli Usa

L’ex presidente brasiliano Jair Bolsonaro sta rientrando in Brasile, dopo aver trascorso mesi negli Stati Uniti. Il politico di estrema destra torna per la prima volta da quando i suoi sostenitori hanno preso d’assalto la Corte Suprema, il Congresso e il palazzo presidenziale l’8 gennaio scorso nella Capitale, Brasilia. Gli attacchi ai palazzi istituzionali erano arrivati dopo settimane di proteste che rivendicavano la frode nella sua sconfitta contro il presidente a Luiz Inácio Lula da Silva.

Parlando in un aeroporto della Florida prima di imbarcarsi su un volo verso il Brasile, Bolsonaro ha detto che non avrebbe guidato l'opposizione a Lula. Ma in un’intervista alla Cnn, ha affermato che avrebbe aiutato il suo Partito Liberale come “persona con esperienza” e che intende viaggiare attraverso il Brasile per fare campagna elettorale alle elezioni locali del prossimo anno.

All’arrivo, scrive il portale di notizie brasiliano Uol, Bolsonaro dovrebbe essere ricevuto in aeroporto dalla moglie ed ex first lady, Michelle Bolsonaro, dal presidente del Partito liberale (Pl), Valdemar Costa Neto, e dall’ex ministro della Difesa ed ex candidato alla vicepresidenza, Walter Braga Netto. Non ci sono ancora conferme, invece, se lo attenderanno nello scalo della capitale anche i figli, Eduardo, Flavio e Carlos. Al suo ritorno Bolsonaro assumerà la carica di presidente onorario del Pl e riceverà uno stipendio simile a quello dei membri della Corte suprema federale di 40.000 real (circa 7.000 euro). Dagli Usa Bolsonaro arriverà accompagnato dai suoi più stretti collaboratori, fra cui Max Guilherme, sergente della Polizia militare di Rio de Janeiro, che faceva parte del Battaglione delle operazioni speciali della polizia (Bope) e che è partito con lui in dicembre per Orlando.