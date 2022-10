Brasile, Lula favorito contro Bolsonaro in un Paese bloccato

Tutti i sondaggi danno in vantaggio Lula di almeno dieci punti percentuali tanto che l’ex presidente potrebbe farcela già oggi al primo turno senza bisogno del ballottaggio del 30 ottobre. Il leader del Partito dei lavoratori punta a riportare lo Stato al centro della politica economica. Ma soprattutto fa affidamento sul suo carisma e sulla fiducia che hanno in lui gli Usa di Joe Biden e molti governi in Europa. Bolsonaro promette di insistere sulle privatizzazioni e sulla sua agenda pro-business ma non è più l’outsider del 2018.

Il confronto politico delle ultime settimane è stato tuttavia dominato dall’ideologia e dagli attacchi personali. Poco si è detto durante la campagna elettorale sull’ambiente e l’Amazzonia, pochissimo si è parlato di politica estera ma nemmeno si è discusso in modo approfondito della deindustrializzazione dell’economia brasiliana, di riforme dell’amministrazione del fisco, o della necessità di investire in infrastrutture e in istruzione.

Il rimbalzo dopo la grave crisi provocata dalla pandemia ha dato forza alla campagna di Bolsonaro: «Il Brasile sta volando», ha detto esultando Paulo Guedes, il ministro delle Finanze formatosi all’Università di Chicago, commentando la crescita del Pil dell’1,2% nel secondo trimestre rispetto al periodo precedente. Un risultato che ha spinto diverse banche d’affari a rivedere le previsioni per quest’anno al rialzo oltre il 2,5%, osservando come lo sviluppo dei servizi sia andato a integrare le esportazioni di materie prime.

Inoltre la disoccupazione è scesa al di sotto della doppia cifra al punto più basso dal 2015, e l’inflazione sembra avere ormai superato il picco massimo. Eppure qualcosa non torna, il Brasile non sembra avere ancora trovato un modello sostenibile di crescita: gli economisti prevedono per il 2023 un rallentamento del Pil a meno dell’1%, temono l’impatto degli alti tassi di interesse, in uno scenario globale sfavorevole, aggravato dalla potenziale incertezza politica interna.

«I dati sull’economia diffusi dal governo non mostrano lo stato reale del Paese», dice Carolina Botelho, analista politica, esperta di flussi elettorali e di diseguaglianze, dell’Università statale di Rio de Janeiro. «Il tasso ufficiale di disoccupazione è sceso al 9,3% ma - spiega Botelho - in Brasile è in costante aumento il numero di lavoratori sottopagati e senza retribuzione fissa, senza stabilità e senza protezione sociale, senza diritti in definitiva: in queste condizioni si trova ormai quasi il 40% degli occupati, in tutto più di 39 milioni di brasiliani».