Brasile, Pelé di nuovo in ospedale. La figlia: solo un ciclo di visite previste

Il Brasile è di nuovo in ansia per Pelé, ricoverato ancora una volta all’ospedale Albert Einstein di San Paolo. In un primo momento si erano sparse voci allarmistiche sulle condizioni di O Rei, che da un anno e mezzo lotta contro un tumore al colon, così la figlia Kelly ha voluto fare una precisazione spiegando che «stanno uscendo un’altra volta notizie allarmistiche, allora voglio dirvi che mio padre è in ospedale per un ciclo di cure previste. Io non sto volando da lui (la donna si trova in Qatar per i Mondiali ndr), i miei fratelli sono con papà e andrò da lui a Capodanno. Non c’è alcuna emergenza».

Una nota dell’ospedale Albert Einstein di San Paolo, dove è in cura il grande campione brasiliano, riferisce che Pelé è in condizioni stabili dopo essere arrivato martedì nella clinica «per una rivalutazione del trattamento chemioterapico del tumore». L’ospedale ha anche affermato che l’ex calciatore «ha il pieno controllo delle sue funzioni vitali» e non è stato portato in unità di terapia intensiva o semi-intensiva per le cure. Il portavoce di Pelé, Joe Fraga, ha dichiarato all’Associated Press che l’ex calciatore è in ospedale «per una visita di controllo mensile».