Brasile, Tim in prima linea per l’asta di novembre del 5G

3' di lettura

Non è più il Paese di destinazione per avventurieri in cerca di affari facili, ma di certo il Brasile, per gli operator di tlc, è “Lamerica”, (tutto attaccato, come il titolo del film di Gianni Amelio, n.d.r.). Dimensioni sconfinate, è grande quasi 27 volte l’Italia, e un mercato in forte crescita. Anatel (Agenzia delle tlc) ha approvato il bando 5G; il giorno clou sarà il 4 novembre. Le offerte dovranno essere presentate entro il 27 ottobre. Tim è il primo operatore che ha l’approvazione formale...