Brasile, il tragico annuncio di Bolsonaro: «Sono positivo al Covid»

Le ripercussioni del Covid-19 sull’economia brasiliana sono piuttosto importanti, il Pil del 2020 patirà una pesante contrazione (-6,5%) e, secondo il report Update Brasil, di Mauro Mantica, la pandemia ha influenzato le relazioni contrattuali colpendo la “supply chain”. L’interruzione totale o parziale delle attività dei fornitori, le restrizioni sugli spostamenti di merci e persone e l’insufficienza della manodopera sono i fattori che determineranno una brusca frenata dell’economia.

Eppure, a dispetto di un quadro congiunturale piuttosto critico,il Brasile rimane attrattivo per le imprese italiane e internazionali. Luciano Feletto, presidente della Camera di Commercio italo-brasiliana, non sminuisce la portata della crisi, ma dichiara che «vi sono condizioni favorevoli per l’approdo in Brasile delle imprese italiane e internazionali». Chi vuole venire trova gli aiuti finanziari e istituzionali. È il caso dello Stato di Espirito Santo che ha offerto incentivi interessanti. Quanto ai settori, Oil & Gas e Automotive spiccano per interesse. A dispetto della caduta del prezzo del greggio, Petrobras (il colosso energetico brasiliano) viene valutato con rating favorevoli dagli analisti finanziari. E l’indotto di pmi italiane ne può beneficiare.